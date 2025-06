Governo libera a partir de hoje R$ 6 bilhões do FGTS do saque-aniversário

Valores acima de R$ 3 mil serão pagos a trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano

O governo libera o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para mais de oito milhões de trabalhadores que aderiram ao programa a partir desta terça-feira (17). Os pagamentos, que somam R$ 6,4 bilhões, valem para quem foi demitido sem justa causa entre janeiro de 2020 e o fim de fevereiro deste ano.

Os saques serão escalonados de acordo com o mês de nascimento desses trabalhadores. Nesta terça, recebem os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, além daqueles que vincularam a conta bancária ao aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal. As próximas liberações ocorrem na quarta (18) e na sexta (20).”

A nova etapa pagará os valores a trabalhadores com mais de R$ 3 mil a receber.

De acordo com o governo, o valor médio por beneficiário será de R$ 7,7 mil. O pagamento será feito na conta cadastrada no aplicativo FGTS até 28 de maio. Quem cadastrou depois precisará ir a uma agência da Caixa, a uma casa lotérica ou a um terminal de atendimento eletrônico do banco.

O trabalhador que teve o saque oferecido nas agências na primeira fase tem até 27 de junho para retirar o dinheiro. Após esse prazo, voltam a valer as regras tradicionais do saque-aniversário.

O saque foi permitido graças a uma medida provisória editada pelo governo que liberava valores que estavam bloqueados para quem optou pelo programa em 2020. A MP não beneficia demitidos depois de 28 de fevereiro.

Trabalhadores dispensados sem justa causa a partir de março e que optaram pelo saque-aniversário continuarão com o saldo retido, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. As demais regras do saque-aniversário não foram alteradas.

Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário:

17 de junho: nascidos janeiro, fevereiro, março e abril e nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Fonte: G1