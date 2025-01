Governo Federal intensifica mobilização da Defesa Civil Nacional no apoio às cidades atingidas pelas chuvas

Foram enviados alertas para as cidades de Caratinga, Inhapim, Congonhas, Dom Joaquim, Ipatinga, Governador Valadares, Viçosa, São Francisco, Januária, São Pedro do Suaçuí, Frei Inocêncio, Mariana e Água Boa

DA REDAÇÃO – O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), está mobilizado para ajudar a população afetada pelas fortes chuvas que atingem dezenas de municípios em diversas unidades da Federação.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional opera em nível laranja (alerta) e mantém contato diário com agências de monitoramento e Defesas Civis estaduais e municipais.

“Seguindo uma determinação do presidente Lula, desde sexta-feira (10) estamos, por meio da Defesa Civil Nacional, em contato frequente com os governos estaduais de Minas Gerais, São Paulo e Bahia e, também, com as prefeituras das cidades desses estados que foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias”, afirmou o ministro Waldez Góes, que ressaltou inclusive que já conversou com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

MINAS GERAIS

Um dos estados mais afetados é Minas Gerais, onde uma forte chuva atingiu os municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso na madrugada desse domingo (12). As precipitações causaram deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos das duas cidades. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, até a segunda-feira (13) foram registradas dez mortes em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso.

Waldez Góes conversou com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Morais, nesta segunda-feira. “A situação na cidade se agravou e, infelizmente, houve o registro de óbitos. Manifesto nossa solidariedade ao povo ipatinguense e de todas as cidades atingidas. Seguimos com o trabalho conjunto do Governo Federal, estados e municípios para a devida assistência à população, como temos feito em cada situação de emergência vivida em nosso País”, declarou o ministro.

Nesta terça-feira (14), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ao divulgar a previsão de riscos geo-hidrológicos, considerou como alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa em regiões de Ipatinga, devido aos elevados acumulados observados nas últimas 48 horas, somado à chuva prevista, que podem surgir na forma de pancadas. Neste cenário, é esperado que ocorram alguns deslizamentos de terra, especialmente em áreas urbanas e eventuais “quedas de barreira” à margem de rodovias.

DEFESA CIVIL

Técnicos da Defesa Civil Nacional se reuniram nesta segunda-feira com a equipe da Defesa Civil de Ipatinga. O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, participou do encontro. A reunião virtual teve como objetivo orientar o município sobre a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência e, consequentemente, liberação de recursos para socorro, assistência humanitária e restabelecimento.

“Foi uma reunião de orientação. Explicamos sobre a necessidade do reconhecimento federal para que possamos começar a ajudar nas ações emergenciais, como limpeza de vias públicas”, disse o secretário Wolnei.

Nesta terça-feira (14), para informar a população dos riscos, a Defesa Civil Nacional enviou alertas para as cidades de Caratinga, Inhapim, Congonhas, Dom Joaquim, Ipatinga, Governador Valadares, Viçosa, São Francisco, Januária, São Pedro do Suaçuí, Frei Inocêncio, Mariana e Água Boa.

INSTRUÇÕES

O Inmet também divulgou instruções sobre como proceder diante de fortes chuvas:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).