Governo expande entrega de documentos em UAIs da capital e do interior

Além de carteiras de identidade já emitidas, CNH E CRLV também podem ser retirados

DA REDAÇÃO – Os serviços de entrega de documentos nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) foram expandidos em Minas Gerais. Além da unidade Praça Sete, em Belo Horizonte, outras 12 unidades da Região Metropolitana e do interior do estado estão fazendo entrega de carteiras de identidade que já estavam prontas e de documentos do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Estão disponíveis, por meio de agendamento, entregas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

A diretora central de Atendimento Presencial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Christiane Bolda Lazzarotti, reforça que os documentos a serem retirados são os que já foram emitidos antes do fechamento das UAIs, em função das medidas de enfrentamento ao coronavírus. No caso do Detran, estão disponíveis nas UAIs os documentos que agentes dos Correios não conseguiram efetivar a entrega nas residências.

“Depois de três tentativas mal sucedidas de entrega da CNH e do CRLV no endereço cadastrado pelo cidadão, os Correios enviam esses documentos para as UAIs. No entanto, para que o interessado consiga retirá-lo em uma das unidades, é necessário preencher um formulário, disponível no site do Governo de Minas”, explica Christiane.

Para checar se o documento está em alguma UAI, o cidadão deve acessar este link, informar os dados e preferências no atendimento, por exemplo a opção de ser atendido no período da manhã ou da tarde. Já para emitir novos documentos, no momento, é necessário procurar diretamente o órgão responsável pela emissão, como o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran-MG.

Além da UAI Praça Sete, na capital, a entrega de documentos já está disponível nas unidades de Araçuaí (Jequitinhonha/Mucuri), Barbacena (Central), Betim (Região Metropolitana), Caratinga (Rio Doce), Coronel Fabriciano (Rio Doce), Divinópolis (Centro-Oeste), Lavras (Sul), Muriaé (Mata), Paracatu (Noroeste), Passos (Sul), Patos de Minas (Alto Paranaíba) e Ponte Nova (Mata).

“Se o documento estiver na unidade, um e-mail será enviado com a data e horário da entrega, respeitando as orientações de segurança em função da pandemia, como o uso de máscaras”, acrescenta a diretora, ressaltando que as medidas garantem o controle do fluxo de pessoas dentro das UAIs e evita aglomerações.

UAIs que realizam entrega de RG, CNH e CRLV (após agendamento):

– Araçuaí

– Barbacena

– Betim

– Caratinga

– Coronel Fabriciano

– Divinópolis

– Lavras

– Muriaé

– Paracatu

– Passos

– Patos de Minas

– Ponte Nova

– Praça Sete (Belo Horizonte)

UAIs que realizam emissão de carteira de identidade (após agendamento):

– Betim