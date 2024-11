Governo do Estado realiza imersão com estudantes pré-selecionados no Passaporte Mineiro do Conhecimento

Projeto de intercâmbio levará jovens de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral da rede pública estadual para cursar o 2º ano no exterior

JOABOTICATUBAS – Entre os dias 6 e 8/11, a cidade de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tornou-se palco de uma imersão inédita para aproximadamente 200 estudantes de 96 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (Emti), da rede estadual de ensino.

O encontro faz parte do processo seletivo do projeto Passaporte Mineiro do Conhecimento, para avaliar características como protagonismo, interação, proatividade e participação dos jovens para as próximas etapas do concurso.

O projeto, que é idealizado pelo Governo de Minas e implementado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA), oferece bolsas de estudo integralmente financiadas pelo Estado. Com investimento total de R$ 6,3 milhões, proporciona aos jovens experiências de aprendizado em diferentes países.

“Nossos estudantes poderão vivenciar culturas diversas no exterior, passando um ano em outros países. Esta imersão é essencial para preparar e selecionar os jovens que irão estudar fora do Brasil”, destaca o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

Estudantes selecionados

Os participantes foram escolhidos com base no comprometimento acadêmico e recomendações de suas equipes escolares. A análise das habilidades de protagonismo e engajamento em atividades voltadas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foi priorizada.

“Esta é uma oportunidade incrível de viver experiências únicas. Participei da pré-seleção na minha escola e agora estou aqui na imersão, me preparando para a seleção”, diz Nicole Amarante, da Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga.

Intercâmbio dos sonhos

Viajar para o exterior e aprender é um grande sonho para os estudantes. Dos cerca de 200 participantes da imersão, 50 serão selecionados para embarcar em 2025 e cursar o 2º ano do ensino médio em outro país.

Guilherme Arthur também expressa sua empolgação. “Estudar no exterior sempre foi meu sonho, e agora estou mais perto de realizá-lo. Quero ir para a Irlanda e viver a cultura do país”, diz o estudante da E.E. Betânia Tolentino Silveira, em Espinosa, no Norte de Minas.

Ações de imersão

Durante o evento, estudantes participaram de atividades educativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a cidadania e o aprendizado global. As atividades incluíram palestras e oficinas sobre Cidadania Global Ativa, Letramento Racial, Educação Midiática e Fake News, além de Expressões Culturais e Aprendizagem Intercultural.

Uma sessão especial discutiu o papel dos jovens como “Changemakers” – agentes de mudança em prol dos ODS. O objetivo principal é capacitar os jovens a expandir sua visão crítica, essenciais para quem deseja uma experiência educacional no exterior. Sarah de Carvalho, estudante da E.E. Doutor João Batista Hermeto, em Lavras, destaca o impacto da experiência. “A imersão está sendo incrível. Trabalhamos em resolução de problemas, o que nos dá confiança para o futuro”.

Passaporte Mineiro do Conhecimento

O projeto é uma evolução do Cidadão Global: De Minas para o Mundo, que começou na Escola Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité. Em 2024, o Passaporte Mineiro do Conhecimento foi ampliado para toda a rede pública estadual de Minas, oferecendo um total de 90 bolsas – 40 para escolas de Ibirité, onde os estudantes já foram selecionados, e 50 a outras instituições de todo estado que estão em processo de seleção.