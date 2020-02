Governo do Estado busca soluções inovadoras para o transporte escolar rural

Proposta será testada nos municípios que disponibilizam o translado dos alunos, incluindo Caratinga

DA REDAÇÃO- Com a intenção de melhorar os processos e inovar na maneira de solucionar questões relacionadas aos desafios de gestão e uso dos recursos públicos, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lançou edital de chamamento público “Desafio do Transporte Escolar Rural de Minas Gerais”.

A iniciativa pretende buscar soluções tecnológicas ou de processos que permitam otimizar e tornar mais preciso o fornecimento de dados sobre rotas, quilometragem e alunos transportados nas zonas rurais e atendidos no Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE-MG).

Podem participar startups, empresas e pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado. O processo tem duas etapas. Primeiramente, serão selecionados até 10 projetos que vão ser convidados a se apresentar para uma equipe avaliadora, em evento na Cidade Administrativa. Da apresentação serão selecionadas até cinco propostas que vão ser testadas de forma piloto nos municípios.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, “para fortalecer a cooperação com os municípios na oferta do transporte escolar rural, pretende-se obter maior precisão do cálculo dos custos para repasses mais justos a partir da construção de uma base de dados de quilômetros rodados e alunos da rede estadual transportados que permita maior confiabilidade do cálculo”.

Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de fevereiro. Para participar é necessário preencher um formulário que está no site da Secretaria de Estado de Educação. A divulgação dos finalistas está prevista para o dia 13 de março. As 10 ideias selecionadas serão apresentadas em 20 de março, mesma data em que serão anunciadas as cinco propostas escolhidas para implementação.

A iniciativa tem como parceiros a Fundação Lemann, Omidyar e o Banco Interamericano de Desenvolvimento que apoiarão financeiramente o desenvolvimento de até cinco soluções com valor de até R$ 30 mil para cada uma colocar sua proposta em prática, totalizando até R$ 150 mil aplicados.

O objetivo da iniciativa é de que, ao mesmo tempo em que contribui para a solução dos desafios e problemas técnicos específicos para melhoria dos serviços prestados, a SEE ainda fomente atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação, como destacado no edital.

Dentre os municípios listados para receber os testes dos projetos está Caratinga. A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga conta com 5.673 alunos da rede municipal e 7.361 alunos da rede estadual. São 538 rotas, sendo 23 intermunicipais. Da frota total de 388 veículos, sendo 169 próprios e 219 terceirizados.

O que é o Desafio do Transporte Escolar Rural de Minas Gerais?

Iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), a ação promove uma competição na qual startups, empresas e pessoas físicas ou jurídicas são provocadas a solucionarem o desafio do Programa do Transporte Escolar de Minas Gerais (PTE-MG): Como fornecer para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais dados mais confiáveis e precisos quanto a quilômetros rodados e alunos transportados nas rotas do Programa Estadual do Transporte Escolar?

O principal objetivo é selecionar diferentes soluções para este desafio por meio de um processo com duas etapas de seleção (análise das propostas e evento para apresentação em formato de Pitch) e testá-las como piloto em alguns municípios, a fim de avaliar a adequação das soluções aos problemas identificados.

Como será o processo de seleção?

Após o encerramento do período de inscrições, a Comissão de Análise das Soluções Inovadoras analisará todas as informações recebidas, dará notas de acordo com cada critério descrito no Edital e convocará até 10 proponentes com as maiores notas para a próxima etapa: evento de apresentação em formato de Pitch.

Pitch é a apresentação rápida de uma ideia, produto, serviço ou protótipo, realizada pelo empreendedor de forma clara e objetiva, visando despertar a atenção e o interesse do interlocutor. A segunda etapa é presencial e a Comissão de Análise das Soluções Inovadoras terá a oportunidade de tirar dúvidas com os proponentes. Ao final dessas apresentações, a Comissão terá mais insumos para seleção daquelas soluções que irão participar da próxima fase. Concluídas as duas etapas, poderão ser convocados para realização dos testes até 5 proponentes com as maiores notas finais.

Quem pode participar?

Poderão participar deste desafio as pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou público, residentes no Brasil ou no exterior.

Existe limite do número de soluções a serem apresentadas por um mesmo participante?



Não. Desde que o participante apresente soluções diferentes e que seja preenchido um formulário de inscrição por solução. O formulário pode ser encontrado no link: http://www2.educacao.mg.gov.br/sobre/desafio-do-transporte-escolar-rural-de-mg

Qual é o nível de desenvolvimento da solução esperada para a participação nos testes?

Serão aceitas inscrições de soluções de diferentes graus de desenvolvimento, conforme especificado no edital. Entretanto, serão priorizadas soluções concretas que possam ser implementadas o quanto antes. Dessa forma, serão atribuídas pontuações maiores conforme a maturidade da proposta. Ou seja, soluções já validadas no mercado e com possibilidade de replicação em escala receberão maior pontuação do que as ainda não materializadas.

Quantas soluções serão selecionadas para a competição de pitches, que é a segunda fase da seleção?

Serão selecionadas para a próxima fase até 10 (dez) soluções que obtiverem as melhores notas.

Como as soluções serão implementadas após o evento?

As soluções selecionadas serão testadas em parceria com alguns municípios como piloto. Para isso, será criado um plano de trabalho em conjunto com a Comissão de Análise de Soluções Inovadoras e formalizada parceria entre o proponente e a SEE-MG sem repasse de recursos financeiros. Assim, os participantes terão a chance de utilizar a estrutura das redes municipais e estadual para testar as suas soluções e, mediante assinatura de termo de confidencialidade, ter acesso aos dados necessários.

Qual é o benefício para os participantes?

A parceria entre SEE-MG e o participante convocado será formalizada na fase de teste da solução e não prevê repasse de recursos. Caso haja interesse da SEE-MG na continuidade das parcerias, a contratação das soluções será estudada caso a caso.

Os participantes convocados para testes que obtiverem êxito ao final do piloto terão suas soluções e resultados publicizados pela SEE-MG. Além disso, o proponente poderá testar a sua solução em um ambiente real, o que cria oportunidade de se adaptar às necessidades do público e identificar melhorias de eficiência. Tudo isso contribuirá para o reconhecimento deles junto ao mercado e poderá abrir portas para novos investimentos.

Cabe destacar também o valor social em ter contribuído com a geração de bens e serviços de qualidade para os cidadãos.

Haverá algum tipo de premiação para os participantes selecionados?

Não haverá premiação financeira nem qualquer transferência de recursos financeiros ou materiais por parte da SEE-MG aos selecionados para o teste das soluções inovadoras.

Entretanto, a fim de conferir maior atratividade para o desafio e apoiar a realização dos testes, os parceiros apoiadores Fundação Lemann, Omidyar Network e Banco Interamericano de Desenvolvimento apoiarão financeiramente o desenvolvimento de até 5 soluções convocadas para testes em até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por solução, respeitando o total máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Como entrar em contato com a equipe organizadora?

A melhor maneira de entrar em contato com a equipe organizadora é pelo e-mail: sa.desafiotransportes@educacao.mg.gov.br.

Superintendência Regional de Ensino de Caratinga

Alunos rede municipal Alunos rede estadual Total 5.673 7.361 13.034

Rotas

Total Intermunicipais km diária 538 23 29.791,5

Frota