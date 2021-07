Governo de Ubaporanga renova barracas expositoras dos feirantes

UBAPORANGA – Em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, adquiriu dez novas barracas para atender pequenos produtores que trabalham aos sábados na feira de Ubaporanga. “Estas barracas são de grande importância para que os pequenos produtores possam expor e vender seus produtos. Há um carinho muito grande da administração com nossos agricultores. O prefeito Dr. Gleydson e o vice Ailton, tem grandes projetos e que com certeza valorizará e dará incentivo ao homem do campo”, disse o secretário de Agricultura, Tiago Martins.

Assessoria de Comunicação