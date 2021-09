Governo de Ubaporanga realiza obra de drenagem e rede pluvial na rua Major Alexandrino

UBAPORANGA – Atendendo à solicitação dos moradores da rua Major Alexandrino, o prefeito Gleydson Delfino determinou após os trâmites legais, o início das obras de construção de 50 metros de galeria, feita em blocos estruturais e o manilhamento de 310 metros para escoamento das águas provenientes das chuvas e do curso normal do rio.

“Por diversos anos a população sofreu com um grave problema de escoamento de água pluvial na rua Major Alexandrino. Com qualquer chuva, o local ficava alagado, causando prejuízo aos comerciantes e transtornos aos pedestres que passavam pelo local, além do odor proveniente do rio. Mas este problema está acabando. A equipe da empreiteira contratada pelo município através de licitação, está construindo uma rede de captação com manilhas de 1000 mm com mais de 300 metros de comprimento, 50 metros de galeria, e diversas caixas de captação de águas. É um sonho da comunidade e um compromisso de nossa gestão”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Obras, Valdeci Côrrea, é de suma importância a participação popular na gestão pública, o que tem trazido conquistas importantes para a comunidade.

Sobre o prazo de execução da obra, a engenheira do município, responsável em acompanhar as obras, Mariana Lopes Campos, disse que nos próximos 90 dias os trabalhos serão concluídos.

