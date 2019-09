Governo de Santa Rita de Minas busca recursos e projetos em Brasília

DA REDAÇÃO – O prefeito de Santa Rita de Minas Ademilson Lucas, acompanhado do diretor de Agricultura e presidente da Rede Leste de Bancos de Alimentos, João Paulo de Paiva Ramos; e do gerente municipal de Convênios, Carlos Romero; participou de importantes reuniões em Brasília (DF) na última semana.

A primeira foi no Ministério da Agricultura pra discutir sobre projetos dessa área para o município. Na sequência, na sede nacional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o encontrou tratou de ações do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). Ademilson participou ainda de reunião na FAO Brasil, que é uma agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. Na reunião foram discutidos projetos de enfrentamento as mudanças climáticas e crise hídrica. No fim do dia, a reunião foi no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) com o objetivo de construir uma parceria para realizar um diagnóstico da situação de disponibilidade hídrica nas comunicações rurais de Santa Rita de Minas. O prefeito de Engenheiro Caldas, Samuel Dutra Júnior, o ‘Juninho Dutra’; e sua equipe também participaram da reunião.

No último dia de reuniões em Brasília o prefeito Ademilson, o diretor de Agricultura João Paulo de Paiva Ramos e o gerente municipal de Convênios Carlos Romero, reuniram-se com o senador Carlos Viana. Após esse encontro, a comitiva esteve com Valéria Uchida, diretora de Economia Solidária do Ministério da Cidadania; e com Andressa Beig Jordão, do Fomento Produtivo Rural do Ministério da Cidadania.

O prefeito Ademilson avaliou como muito produtiva as reuniões em Brasília. “Estamos em busca de mais recursos e projetos que irão fomentar nossa economia e ao mesmo tempo trazer uma melhor condição de vida aos santarritenses,” afirmou.

Assessoria