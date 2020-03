Governo de Piedade ajuda famílias vulneráveis e do grupo de risco

PIEDADE DE CARATINGA – Em função da pandemia de coronavírus e da situação de emergência decretada em Piedade de Caratinga, a Secretaria de Saúde em parceria com a de Assistência Social, vai beneficiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza entregando cestas básicas e um kit de higienização durante o período.

A medida foi anunciada pela secretária de Assistência Social, Vanice Lopes, e está alinhada com o decreto municipal, que declara a situação de emergência no município, e com a orientação da secretaria municipal de Saúde, para a população permanecer em casa e evitar aglomerações, como medida preventiva para conter a transmissão do novo vírus. “As pessoas podem permanecer em casa, pois uma equipe técnica do governo municipal e das secretarias de Assistência Social e da Saúde, irão realizar o cadastro, entrega e vistoria referentes a entrega desta cesta básica e do kit de higienização. Dessa forma, podemos fazer uma triagem e evitar a exposição desnecessária tanto de pessoas dos grupos de risco, quanto de servidores”, explica o prefeito, Edinilson Lopes.

Importante enfatizar que os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) não estarão realizando atendimento para a entrega dessas cestas e dos kits de higienização. O único canal de recebimento será feito através da equipe de saúde e assistência social que visitará a residência dos pietatianos.

“Por isso, pedimos a colaboração da população ao prezarem pelo isolamento social e somente em casos necessários, se dirigirem às unidades de PSF. Mas é importante que todos se protejam e continuem com os cuidados básicos de prevenção, como lavar bem as mãos e tampar boca e nariz ao espirrar ou tossir”, enfatiza o prefeito.

Edinilson fala novamente da importância de evitar aglomerações e orienta aos comerciantes sobre a correta postura neste momento tão difícil do país, e pede a todos para que não disseminem notícias falsas e que fiquem em casa.

Assessoria de Comunicação