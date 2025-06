Governo de Minas publica novo edital do programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas publicou o edital do programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp). A iniciativa é destinada a atletas e técnicos de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas filiadas, vinculadas ou reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

Ao todo, serão concedidas 290 bolsas, com valores que variam de R$ 750 a R$ 5 mil, repassados a cada dois meses aos profissionais selecionados. As inscrições devem ser feitas até o dia 24/7, até as 23h59, pelos sistemas de modalidades olímpicas (bolsaatletaolimpico.social.mg.gov.br) e modalidades paralímpicas e surdolímpicas (bolsaatleta.social.mg.gov.br).

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a importância do programa. “O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico são iniciativas fundamentais para valorizarmos e incentivarmos o esporte em Minas. Mais do que apoio financeiro, o programa representa o reconhecimento do esforço e da dedicação desses profissionais”, afirma Alê Portela.

Como participar

Os atletas interessados devem cadastrar o melhor resultado obtido nas competições de referência realizadas no ano passado. Será permitido o cadastro de apenas um resultado por nível de bolsa.

Já os técnicos devem associar os resultados dos atletas previamente cadastrados, ou inserir os resultados obtidos por eles em competições também realizadas em 2024.

Cada candidato pode se inscrever em mais de uma categoria, desde que dentro da mesma modalidade. Ele será contemplado apenas em uma categoria, sempre a de maior valor.

A lista de selecionados será divulgada a partir de 19/9, no site da Sedese e no Diário Oficial do Estado. Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento, pelo e-mail: [email protected] .

Confira as categorias e vagas disponíveis:

Bolsa Olímpica

Bolsa atleta Estadual: 50 vagas (R$ 750 bimestral)

Bolsa atleta Nacional: 26 vagas (R$ 1,5 mil bimestral)

Bolsa atleta Internacional: 10 vagas (R$ 2,5 mil bimestral)

Bolsa atleta Olímpico: 4 vagas (R$ 5 mil bimestral)

Bolsa Técnico I: 10 vagas (R$ 1 mil bimestral)

Bolsa Técnico II: 5 vagas (R$ 3 mil bimestral)

Bolsa Paralímpica e Surdolímpica

Bolsa atleta Estadual: 39 vagas (R$ 750 bimestral)

Bolsa atleta Nacional: 90 vagas (R$1,5 mil bimestral)

Bolsa atleta Internacional: 22 vagas (R$ 2,5 mil bimestral)

Bolsa atleta Paralímpico/ Surdolímpico: 12 vagas (R$ 5 mil bimestral)

Bolsa Técnico I: 8 vagas (R$ 1 mil bimestral)

Bolsa Técnico II: 14 vagas (R$3 mil bimestral)