Governo de Minas entrega o Plano Diretor do Aeroporto do Vale do Aço

DA REDAÇÃO – O Plano Diretor Aeroportuário do Aeroporto Regional do Vale do Aço foi entregue pelo Governo de Minas Gerais, sendo mais um importante pleito conquistado pela região. O documento, realizado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA, foi apresentado oficialmente aos representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra, nesta quarta-feira (9). Durante a reunião foram apresentados os principais dados do plano e as propostas para o desenvolvimento do aeroporto para os próximos 20 anos.

O diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, destaca que pela Seinfra ser o órgão legalmente responsável pela gestão do aeroporto, a apresentação do plano diretor é uma etapa essencial de alinhamento e engajamento neste pleito da região.

“A apresentação do Plano Diretor do aeroporto para a Seinfra foi um passo muito importante porque é ela a responsável legal da gestão do aeroporto e a ela compete as principais decisões relacionadas ao aeroporto. Com a apresentação para a Seinfra, temos o órgão competente plenamente informado pelo resultado do plano diretor e temos mais um agente para atuar e apoiar para que estas obras sejam realizadas ao longo do tempo. Estamos em etapa de conclusão de alinhamento com a Seinfra”, destaca o João Luiz.

Entenda o plano

O plano foi desenvolvido pela ARMVA para identificar as potencialidades do equipamento, pontos a serem melhorados e estabelecer uma perspectiva de crescimento dentro das vocações mapeadas. O diretor-geral João Luiz ressalta que o plano será instrumento de orientação para o poder público, bem como para a iniciativa privada.

“O aeroporto induz turismo e ele é muito importante para fechamento de novos negócios. O principal objetivo do plano é fazer com que os governos municipais de nossa região, estadual e federal, além de empresas do setor possam ter instrumento de planejamento estratégico de longo prazo que vai fomentar o desenvolvimento econômico e aproveitar as oportunidades que um equipamento bem estruturado como o aeroporto pode trazer para a região”, pontua João Luiz.

Em agosto de 2021, a ARMVA contratou a Infraero para a elaboração do plano, por meio de emenda parlamentar encaminhada pelo deputado estadual Bartô. Já no fim do ano o documento foi entregue para validação da ARMVA e agora apresentado para a Seinfra. Em seguida, o plano será protocolado para a homologação da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e posteriormente, os recursos geridos pela Secretaria de Aviação Civil poderão ser requisitados para as implementações previstas no plano.

