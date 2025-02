Governo de Minas entrega maquinários para impulsionar a agricultura familiar e a geração de renda em 52 municípios

Tratores agrícolas e grades aradoras serão direcionados às prefeituras, dentre elas, Lajinha, Mutum e São João do Manhuaçu, que vão definir como os equipamentos serão utilizados, com prioridade para pequenos produtores rurais

DA REDAÇÃO – O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus entregaram, nesta terça-feira (18), na Cidade Administrativa, 116 equipamentos, entre tratores agrícolas e grades aradoras, para 52 municípios de diversas regiões do estado.

Os maquinários repassados às cidades pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vão impulsionar a produção agropecuária e o desenvolvimento econômico.

O governador Romeu Zema destacou a importância da entrega dos tratores e dos equipamentos para o desenvolvimento da produção no campo.

“É mais um avanço para Minas e para o agronegócio. Estamos fortalecendo o micro e o pequeno produtor rural que muitas vezes enfrenta dificuldades por não ter condições de adquirir o maquinário”, disse.

“Com esses equipamentos disponíveis, teremos um efeito multiplicador, dando apoio a esse pequeno e micro proprietário – que, inclusive, produz alimentos para atender as escolas com a merenda escolar, promovendo melhorias na produção e gerando renda para os mineiros”, ressaltou Romeu Zema.

Os municípios beneficiados vão receber 58 patrulhas (cada uma corresponde ao conjunto de um trator e uma grade), totalizando 116 equipamentos somados. As cidades são as seguintes, com três delas recebendo mais de um conjunto de trator agrícola e grade aradora e, as demais, uma patrulha cada: Aimorés, Alfenas, Almenara, Alvarenga, Araçuaí, Bonito de Minas, Wenceslau Braz, Diamantina, Brumadinho, Bugre, Caraí, Perdões, Comercinho, Dionísio, Divino, Doresópolis, Urucânia, Ervália, Florestal, Francisco Badaró, Dona Euzébia, Icaraí de Minas, Imbé de Minas, Palmópolis, Itinga, Itutinga, Alvinópolis, Francisco Sá, Lajinha, Itaobim, Mutum, Ninheira, Nova Ponte, Campo Florido, Ouro Branco, Papagaios, Pavão, Itamarandiba, Pedra do Anta, Rio Pardo de Minas (2 patrulhas), Rio Piracicaba, Matias Cardoso, São Francisco de Paula, São Francisco do Glória (2 patrulhas), Varzelândia (3 patrulhas), São João do Manhuaçu, São João Evangelista, Carbonita, Teófilo Otoni, Tombos, Uberlândia e Porteirinha.

O vice-governador Professor Mateus enfatizou que os equipamentos fazem toda diferença na produção das pequenas propriedades, com capacidade para atender dezenas de famílias.

“Ninguém é capaz de viver sem o alimento que é produzido nas propriedades rurais. É possível produzir mais, alimentando quem está na cidade, mas dando dignidade para quem está no campo. Também é uma forma de resgatar a autoestima dessas pessoas, porque elas merecem e representam 23% de toda a riqueza produzida em Minas Gerais”, disse Professor Mateus.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, destacou a importância da entrega. “Para alguns, é somente um trator, mas aqui tem toda uma tecnologia embarcada. Nós trabalhamos junto ao IMA, Emater e Epamig na defesa sanitária, na pesquisa agropecuária de ponta, com sementes melhoradas para produzir mais, e na extensão rural, serviço em que somos exemplos para o Brasil. O Governo de Minas tem apoiado o sistema agrícola de uma forma uma nunca vista antes”, salientou Thales Fernandes.

Compra e direcionamento

O Governo de Minas, via Seapa, executou o processo de compra, que totalizou cerca de R$ 8,6 milhões, vindos de emendas parlamentares, por meio da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Além disso, o Estado atuou na gestão de todo o processo até a entrega dos bens às prefeituras.

Cabe agora aos municípios a definição de como os produtores poderão utilizar os equipamentos, tendo como prioridade os pequenos produtores e a agricultura familiar.

Dentre as práticas agrícolas que são otimizadas com o uso de maquinário, destaca-se o preparo do solo, que é fundamental para se ter boa produtividade, aliado à adoção de práticas sustentáveis no cultivo.

Outras entregas

Em 2022, foram doados 12 tratores agrícolas, no valor aproximado de R$ 190 mil cada, adquiridos por meio de convênio celebrado entre o Governo do Estado, por meio da Seapa, e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A entrega fez parte do Plano Plurianual de Ação Governamental Mecanização no Campo, beneficiando 12 municípios mineiros: Visconde do Rio Branco, Francisco Sá, Miradouro, Vieiras, Martins Soares, Bonfinópolis de Minas, Natalândia, Frutal, Manhumirim, Medina, Prata e Santa Rita do Itueto.

Além dos tratores e equipamentos agrícolas para os municípios, também serão entregues 13 veículos, entre caminhonetes e vans, e mais um microtrator para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), além de 24 pickups para o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

O valor dos veículos que serão entregues à Emater-MG e ao IMA é de cerca de R$ 6,3 milhões. As entregas vão modernizar a frota para melhorar o serviço de assistência técnica, de vigilância sanitária e o atendimento dos produtores rurais.