Governo de Minas entrega 48 novas viaturas da Polícia Civil e beneficia 33 municípios

Aquisição representa investimento de mais de R$ 5,7 milhões para distribuição de frota. Uma viatura será destina para Caratinga

DA REDAÇÃO – Em mais uma ação voltada ao reforço da segurança em todo o estado, o Governo de Minas entregou na tarde desta segunda-feira (15), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, 48 novas viaturas para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, e da chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge, entre outras autoridades.

A frota será direcionada para delegacias da capital, da Região Metropolitana e do interior, entre unidades especializadas e territoriais.

“O sentimento de segurança da população mineira só cresce. Isso não ocorre por mágica e sim pelo empenho dos policiais. Com essas entregas, a população se sente ainda mais segura. E isso só é possível pelo excelente trabalho da Polícia Civil, assim como toda a segurança pública do estado”, destacou o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares.

Os recursos investidos na aquisição dos veículos são provenientes de convênios federais, transferências especiais e emendas estaduais e somam cerca de R$ 5,7 milhões.

“Para nós, sempre que temos uma entrega, o simbolismo é ainda mais importante que o valor investido pois temos a ciência que estamos deixando Minas Gerais ainda mais segura para a população”, frisou a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge.

A delegada disse ainda que o esforço para equipar as forças de segurança é diretriz de governo e, internamente na Polícia Civil, de gestão.

“Então, nós temos aqui mulheres e homens que se dedicam dia a dia para que nós tenhamos a melhor entrega para os mineiros. Podem ter a certeza de que esses recursos aqui investidos realmente serão muito bem utilizados para as nossas unidades territoriais e especializadas”, assegurou.

Serão distribuídas viaturas caracterizadas e descaracterizadas, conforme necessidade da unidade policial, com o objetivo de fortalecer os trabalhos de polícia judiciária e, consequentemente, as investigações e ações de repressão ao crime.

Municípios contemplados

No total, serão contempladas delegacias de Polícia Civil sediadas em 33 municípios de diferentes regiões do estado.

Além da capital Belo Horizonte, Contagem, Betim, Esmeraldas, Ibirité, Mário Campos, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas, Juiz de Fora, Planura, Passatempo, Três Corações, Bom Despacho, Pará de Minas, Ituiutaba, Santa Vitória, Lagoa Grande, Patos de Minas, Janaúba, Mato Verde, Montes Claros, São Francisco, Caratinga, Barbacena, Diamantina, Caxambu, Inconfidentes, Itajubá, Carmo do Rio Claro, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso.

Investimentos

Nos últimos cinco anos, diversos investimentos foram direcionados à Polícia Civil de Minas Gerais possibilitando incremento na frota, em armamento e equipamentos, melhorias estruturais nas unidades e reforço no quadro de pessoal.

O esforço do Governo de Minas objetiva aprimoramento das condições de trabalho e valorização dos servidores, com foco na promoção da segurança pública e na prestação de serviços de qualidade à população mineira.

De 2019 a 2023, foram adquiridas 1.211 viaturas para a instituição.

De janeiro a dezembro de 2023, o Estado também investiu em equipamentos como armas, coletes, placas balísticas e munições de diversos calibres.