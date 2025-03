Governo de Minas entrega 103 novas viaturas para reforçar a frota da Polícia Civil

Objetivo é fortalecer os trabalhos da polícia judiciária em todas em todo o estado. Municípios da região estão entre os contemplados

BELO HORIZONTE – O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (17), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte da entrega de 103 novas viaturas à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), contemplando 76 municípios. A iniciativa tem como objetivo otimizar os trabalhos investigativos e reforçar as ações de repressão ao crime.

As viaturas serão distribuídas entre delegacias vinculadas aos 19 departamentos territoriais da PCMG, além de duas unidades especializadas: o Hospital da Polícia Civil e o Instituto de Identificação.

Durante a entrega dos veículos, o chefe do Executivo mineiro reconheceu o trabalho que vem sendo feito pela Policia Civil e reforçou o empenho do Governo de Minas em oferecer melhores condições de trabalho para os policiais.

“Eu quero muito agradecer a Polícia Civil, as nossas Forças de Segurança, pelo empenho em nos tornar um dos estados mais seguros do Brasil. Tivemos, há duas semanas, um Carnaval exemplar. Fica aqui o meu reconhecimento à Polícia Civil, que participou ativamente. Isso atrai turistas, isso cria empregos, gera oportunidades”, disse o governador.

“Eu continuo contando aqui com o trabalho da Policia Civil. Vocês podem contar conosco. Aquilo que tiver ao nosso alcance, será feito e vocês têm visto”, completou.

O secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, agradeceu aos parlamentares de Minas, tanto federais quanto estaduais, o esforço no direcionamento dos recursos para a compra das viaturas e, por consequência, em prol da segurança dos mineiros.

“Cumprimento aqui os deputados estaduais, que também têm recursos deles nas entregas de hoje. A entrega, aliás, ocorreu porque tiveram várias mãos, aqui, ajudando o Governo do Estado a tornar este sonho realidade”, destacou Aro.

Recursos

O investimento para a aquisição das viaturas ultrapassa R$ 18,2 milhões. Os recursos são provenientes de convênio federal de bancada, repasse do fundo a fundo, emendas parlamentares estaduais e convênio municipal.

“A gente gostaria de agradecer imensamente as bancadas federal e estadual pela disponibilização de recursos, que são muito significativos para esse incremento logístico da polícia de Minas Gerais e para que nós tenhamos cada vez mais uma melhoria na prestação do nosso serviço”, afirmou a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge.

Além de representantes das Forças de Segurança, o evento contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Alê Portela, de deputados federais, estaduais e de prefeitos das cidades contempladas.

Melhorias na PCMG

Desde 2020, a Polícia Civil de Minas Gerais já ganhou o reforço de 1.148 novas viaturas em sua frota.

Também como parte das ações do Governo de Minas em investir na segurança pública, várias delegacias foram reformadas e ganharam novas instalações nos últimos anos. Outras iniciativas incluem a modernização, com aquisição de tecnologia de ponta, que tem tornado mais eficiente o trabalho investigativo.

Municípios contemplados com as 103 novas viaturas:

Abre Campo, Araçuaí, Arinos, Bambuí, Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Bom Jesus do Galho, Bonfim, Bueno Brandão, Campina Verde, Campo Belo, Capelinha, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Curvelo, Diamantina, Ervália, Formiga, Francisco Sá, Frutal, Governador Valadares, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itajubá, Itamonte, Itaobim, Ituiutaba, Jacutinga, Januária, Juatuba, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Lambari, Leopoldina, Malacacheta, Manga, Manhumirim, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Minas Novas, Montes Claros, Muriaé, Nanuque, Nova Lima, Nova Resende, Novo Cruzeiro, Oliveira, Pirapetinga, Ponte Nova, Raposos, Rio Casca, Rio Paranaíba, Rio Pardo de Minas, Rio Pomba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santos Dumont, São Gonçalo do Abaeté, São João del-Rei, São Joaquim de Bicas, Senador Firmino, Tombos, Três Marias, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Várzea da Palma, Vazante e Vespasiano.