Governo de Minas e prefeitura de Ipanema inauguram novo prédio da Escola Municipal Imaculada Conceição

Com investimentos de R$ 4,7 milhões, por meio do projeto Mãos Dadas, a nova estrutura moderna vai transformar a educação na região

IPANEMA – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), e a prefeitura de Ipanema celebraram a inauguração do novo prédio da Escola Municipal Imaculada Conceição, na última sexta-feira (31/1). A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, junto a diversas autoridades, servidores, estudantes, pais e membros da comunidade.

A nova edificação recebeu um investimento de R$ 4,4 milhões do Governo de Minas, pelo projeto Mãos Dadas, além de R$ 345 mil destinados à aquisição de equipamentos modernos para a unidade educacional.

Durante o evento, o secretário Igor de Alvarenga ressaltou os principais avanços da educação em Minas Gerais, destacando a importância da colaboração entre o Estado e os municípios.

“Quando assumimos o Governo de Minas, o cenário educacional era desafiador. Hoje, com o Mãos Dadas, já investimos mais de R$ 1,2 bilhão em educação municipal, transformando as nossas escolas”, afirmou.

O secretário também enfatizou que esse esforço visa tornar Minas Gerais um lugar ainda melhor para se viver, com uma educação de excelência.

Estrutura de qualidade

Localizada ao lado do prédio original, que também foi revitalizado, a nova edificação da Escola Municipal Imaculada Conceição conta com 16 salas de aula, laboratórios modernos, uma biblioteca equipada, piscina de raia olímpica, quadra poliesportiva e um amplo refeitório. Esta nova estrutura foi projetada para oferecer um ambiente de aprendizagem excepcional, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

“É muito gratificante ver o investimento do Governo de Minas em Ipanema. A escola é moderna e diferenciada, e tenho certeza de que fará a diferença na aprendizagem dos nossos estudantes. Esta é a escola pública que todos nós merecemos”, destaca o secretário Igor.

Parceria que faz a diferença

A ampliação da Escola Municipal Imaculada Conceição simboliza a exitosa colaboração entre o Governo de Minas e os municípios, viabilizada pelo projeto Mãos Dadas. Até agora, a iniciativa resultou na construção de 197 unidades escolares, na reforma de 424 escolas e na destinação de cerca de R$ 1,2 bilhão para 163 cidades.

O prefeito de Ipanema, Júlio Fontoura, destacou os avanços conquistados através dessa parceria. “No início, muitas pessoas não acreditavam na proposta do Governo de Minas, mas nossa comunidade escolar e vereadores entenderam o potencial que esse projeto trazia. O Mãos Dadas fortaleceu a relação entre as esferas municipal e estadual em prol da educação”, enfatizou.

Além disso, a SEE/MG destinará aproximadamente R$ 21 milhões ao município de Ipanema, celebrando nove convênios que incluirão a construção de creches, a aquisição de mobiliário e a verificação da frota escolar.

História da Escola

Fundada em 31/5 de 1948 como Colégio Imaculada Conceição, por iniciativa do Monsenhor Antônio Vieira Coelho, a escola era uma unidade estadual até 2022. Com a adesão ao projeto Mãos Dadas e a transferência das matrículas do ensino fundamental para o município, a instituição passou a integrar a rede municipal de ensino, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 1707, de 26/9 de 2022.