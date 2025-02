Governo de Minas abre inscrição para os Jogos Escolares de 2025

Municípios têm até o dia 11/3 para garantirem participação no maior evento esportivo-social do estado

DA REDAÇÃO – Os municípios mineiros já podem se preparar para mais uma edição dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), o maior programa esportivo-escolar do Brasil. As inscrições começaram nesta segunda-feira (3) e seguem até 11/3.

Após o Governo de Minas registrar recorde de 842 municípios inscritos em 2024, o Jemg 2025 chega com força total, com a expectativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) em superar essa marca e ampliar a participação de escolas e estudantes-atletas. Neste ano, os Jogos trazem novidades importantes, como a inclusão da modalidade basquete 3×3 e a ampliação do atletismo convencional para a etapa regional. Além dessas atualizações, o Jemg segue com diversas modalidades, incluindo xadrez, atletismo, futsal, voleibol, judô, handebol e muitas outras.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca o papel transformador do programa para os jovens atletas mineiros.

“O Jemg vai além de uma competição, sendo uma grande oportunidade para os estudantes mostrarem seu talento. A Sedese segue firme no apoio ao esporte escolar, contribuindo para o desenvolvimento e a inclusão de nossos jovens”, afirma Alê Portela.

Inscrições e Participação

Os municípios interessados em participar do Jemg 2025 devem garantir sua inscrição por meio do sistema de Eventos Esportivos da Subsecretaria de Esportes da Sedese-MG. O passo a passo completo está disponível aqui e facilita todo o processo, garantindo uma inscrição simples e eficiente dos municípios e das escolas.

Podem participar todas as escolas públicas e particulares de Minas Gerais, com estudantes-atletas de 12 a 17 anos. O evento é dividido em dois módulos:

Módulo I: estudantes nascidos em 2013, 2012 e 2011;

Módulo II: estudantes nascidos em 2008, 2009, 2010.

Impacto e Importância do Jemg

O Jemg é uma iniciativa da Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

A competição é uma ferramenta de inclusão social e formação esportiva. Os Jogos funcionam como seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB), Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares. O subsecretário de Esportes de Minas Gerais, Tomás Tavares Perdigão Mendes, espera por uma participação ainda mais expressiva este ano, com novas modalidades e a ampliação de etapas.

“O Jemg não é apenas uma competição, é uma oportunidade para que cada jovem atleta mostre seu potencial e, através do esporte, construa um futuro melhor, uma ferramenta crucial para fortalecer o esporte nas escolas de Minas Gerais”, afirma o subsecretário.