Governo de Inhapim revitaliza quadra esportiva do Santa Cruz

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim finalizou a obra da quadra poliesportiva Carlos Ausbert Quintela Chagas, no bairro Santa Cruz.

Há alguns anos os moradores do bairro vinham sofrendo com a situação em que se encontrava a quadra, um local de lazer e diversão para crianças e jovens. A quadra foi construída há aproximadamente 20 anos, e devido à falta de manutenção perdeu sua capacidade de agregar e atrair adeptos das práticas esportivas.

Através de uma gestão participativa, a administração ouviu as demandas dos moradores de todo o município através das audiências públicas e no bairro Santa Cruz, uma das três demandas foi a reforma da quadra.

Muito mais que uma reforma, uma nova quadra, novo alambrado em tela galvanizada para cercar o local, a cobertura em telha de zinco e novo do piso, uma quadra poliesportiva moderna e pronta para atender toda a comunidade do bairro Santa Cruz.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, para valorizar o esporte, além de investir na modalidade com criação de projetos, que contribuem com a formação de cidadãos de bens, como o “Mais Esporte, Mais Vida”, criado em 2017, é preciso oferecer espaços adequados e em boas condições para a prática das atividades. “Entendendo a importância da prática de atividades físicas, a prefeitura de Inhapim, vem trabalhando para melhorar a qualidade de vida de seus munícipes instalando novas áreas de lazer como o parquinho infantil na Praça Antônio Fernandes Filho, a reforma nos campos dos distritos do Alegre e Itajutiba, além da revitalização e reforma da quadra poliesportiva no distrito de Jerusalém e da construção da Praça e quadra no distrito do Taquaral”, informou Marcinho.

