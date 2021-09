Governo de Bom Jesus do Galho resgata a fanfarra, reformulada como projeto Sons da Esperança

BOM JESUS DO GALHO – No dia 07 de setembro, dia da Independência do Brasil, as notas musicais irão ecoar nas ruas de Bom Jesus do Galho. O projeto Sons da Esperança fará uma apresentação que com certeza irá emocionar os moradores e ajudar a enfrentar este período de isolamento”. A fanfarra Tambores de Minas também fará uma apresentação, agraciando os espectadores.

Todos os cuidados de proteção e distanciamento dos músicos e higienização dos instrumentos são tomados pra evitar contaminação. “Estamos vivendo um momento muito difícil e a música é uma forma de fazer com que essas pessoas sintam-se abraçadas, mesmo distantes. Acabamos de adquirir novos instrumentos, pois muitos estavam em desuso e danificados, e a restruturação da fanfarra acontecerá de modo gradativo e constante”, explicou o prefeito Padre Aníbal.

O projeto Sons da Esperança é uma das atividades do Departamento Municipal de Ação Social, que busca atender à jovens e adolescentes, ensinando com a arte da música o respeito, a socialização e o resgate da cultura bonjesuense.

Segundo o apoiador cultural Edson Horta, a revitalização da fanfarra, com a aquisição de novos instrumentos e apoio logístico oferecido pelo município, com certeza irá proporcionar momentos de muita alegria para os cidadãos. “Padre Aníbal está de parabéns pela iniciativa, não está medindo esforços para este resgate cultural. Aproveito o momento ainda para agradecer a chefe de Gabinete Margarete, que está acompanhando e incentivando a cultura de nossa cidade. Cultura esta que é muito rica e vamos com certeza população e Governo Municipal resgatar o brilho de nossa terra”, finalizou Edson Horta.

Fica o convite a todos os cidadãos bonjesuenses e região para a apresentação da Fanfarra Sons da Esperança e Tambores de Minas à partir das 09h na praça da matriz, momento em que terá início o 2º Pedal da Independência de Bom Jesus do Galho.

Assessoria de Comunicação.