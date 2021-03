Governo anuncia nova remessa de vacinas contra a covid-19

Idosos de 65 a 69 anos são incluídos entre os prioritários

DA REDAÇÃO- Em mais uma operação contando com quatro aeronaves das Forças de Segurança do estado, 475.600 doses de vacinas contra a covid-19 começaram a ser distribuídas, neste sábado (27), às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais. Os itens, que chegaram na sexta-feira (26) ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, fazem parte da décima remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde. Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Todas as 28 URSs receberão suas vacinas neste sábado para poderem se preparar, durante o fim de semana, e fazerem a distribuição aos municípios já na segunda-feira (29/3), com a carga para aplicação imediata. O transporte das doses é realizado em caixas de isopor climatizadas e com temperatura monitorada, não havendo, dessa forma, qualquer ameaça para a carga. Cada caixa pode comportar de 1.500 a 2.000 doses da vacina.

O Estado divulgou o quantitativo de doses que estão previstas para cada município. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde deve se pronunciar hoje em relação ao número de doses que, de fato, já foram encaminhadas para Caratinga e qual será a estratégia. Há possibilidade deste público ser fracionado e, inicialmente, a imunização ser realizada na população com idade de 68 e 69 anos.

Públicos

“Vamos dar início a mais uma ampliação de público; os idosos entre 65 e 69 anos começarão a ser vacinados”, explicou a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaína Almeida. Segundo ela, com estas doses serão imunizados, também, os residentes em comunidades quilombolas e ribeirinhas e o público de 70 a 74 anos deverá alcançar a cobertura 100%.

Deve ser mantida a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI), de que todas as vacinas sejam utilizadas como Dose 1, aumentando o quantitativo da população protegida.

*Com informações da Agência Minas

MUNICÍPIOS Pessoas de 65 a 69 anos Pessoas de 70 a 74 anos Trabalhadores da Saúde TOTAL

(23% 65 a 69 anos +

22% 70 a 74 anos +

4% T.Saude) 23% Pop 22% Pop 4% Pop Bom Jesus do Galho 157 118 13 288 Caratinga 837 549 110 1.496 Córrego Novo 27 20 0 47 Entre Folhas 58 38 5 101 Imbé de Minas 60 40 6 106 Inhapim 251 169 23 443 Piedade de Caratinga 63 40 7 110 Pingo-d’Água 43 31 5 79 Santa Bárbara do Leste 73 54 8 135 Santa Rita de Minas 68 42 5 115 São Domingos das Dores 38 24 6 68 São Sebastião do Anta 53 38 7 98 Ubaporanga 127 79 8 214 Vargem Alegre 72 50 5 127