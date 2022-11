Governo abre vagas para o Mais Médicos

O Governo federal publicou novo edital de chamamento para municípios confirmarem adesão ao programa Mais Médicos. O prazo para confirmação de interesse terminou na última sexta-feira (4) e Uberaba encaminhou solicitação por profissionais para compor o quadro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Duas vagas foram liberadas para Uberaba no edital e a manifestação de interesse foi formalizada no dia 1º de novembro por meio da plataforma disponibilizada pelo governo federal. Além de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, apenas Conceição das Alagoas (1) e Ituiutaba (2) também tiveram vagas liberadas no último edital do Mais Médicos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

MP quer garantir exames em Uberlândia

Uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e Ministério Público de Minas Gerais pede que a Prefeitura de Uberlândia disponibilize o exame de tomografia por emissão de pósitrons, conhecido como Pet-Scan, para pacientes com câncer. A solicitação feita ao Judiciário tem caráter de urgência e demanda que o Município seja obrigado a adotar as medidas cabíveis para que o procedimento seja ofertado em até 72 horas para aqueles que tenham indicação médica fundamentada, seja diretamente ou em estabelecimentos privados. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Projeto cria o Parque Municipal

Começou a tramitar na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, projeto de lei que cria o Parque Municipal do Bicentenário. Ele será localizado na área institucional no início da Avenida Antônio Alves Pinto, bairro Residencial Alto Paraíso, com área total de 10.213,80m2. O projeto está em análise nas comissões parlamentares. A proposta é dos vereadores Juliano Reis, e Vinicio Scarano. Na justificativa do projeto, os autores destacam que “o bicentenário de São Sebastião do Paraíso é carregado de uma vasta história” e que a criação do parque é uma “forma de resgatar a área e eternizar essa data especial”. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

591 mamografias durante campanha

O mês de outubro terminou e com ele a campanha Outubro Rosa que reforçou a prevenção contra o câncer de mama. A Prefeitura de Congonhas, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesse período diversas ações de conscientização em toda as regiões da cidade, como palestras, rodas de conversa, caminhadas, ações educativas na Feira do Produtor Rural e Praça JK. Foram efetivadas, nessa ocasião, 591 solicitações de mamografia de mulheres entre 45 a 70 anos. A atenção para a prevenção contra o câncer deve acontecer durante todo o ano. Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Montes Claros monitora criança na UTI

A Santa Casa de Montes Claros foi autorizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-Cmdca a manter por mais um ano o projeto “Pratique o bem, o resto vem” que monitora as crianças internada em UTI com equipamentos modernos. Foi prorrogado o Termo de Fomento que entre si celebram o Município de Montes Claros e a Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, visando o implemento do projeto: “Pratique o Bem, o resto vem”, que tem como objetivo geral proporcionar as crianças e adolescentes internadas no CTI Neonatal e Pediatria da Santa Casa de Montes Claros o uso de equipamentos modernos para o monitoramento de sinais vitais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Câmara homenageia presidentes da OAB

A Câmara Municipal de Varginha realizou no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Varginha – Fadiva – a entrega da Comenda do Mérito Jurídico Municipal ao Dr. Sérgio Leonardo, presidente da OAB de Minas Gerais e a entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Alexandre Prado, presidente da 20ª subseção da OAB de Varginha. A homenagem ao presidente estadual foi proposta e entregue pelo vereador Dudu Ottoni. (Blog do Madeira – Varginha)