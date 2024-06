Governo abre Processo Seletivo Simplificado para atuação na área de perícia médica e saúde ocupacional do Estado

O processo conta com vagas de níveis técnico e superior para a capital e diversos municípios mineiros. Há oportunidade para atuação em Caratinga

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), está com um Processo Seletivo Simplificado aberto para preenchimento de 38 vagas e formação de cadastro de reserva na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO).

As inscrições vão até o dia 1/7/2024, às 12h.

O processo inclui vagas para médico perito, assistente social, engenheiro de Segurança do Trabalho, fonoaudiólogo, psicólogo e técnico de Segurança do Trabalho. As remunerações variam de R$ 1.155,64 a R$ 5.146,63, em cargos de níveis técnico e superior, para jornadas de até 40 horas semanais. O prazo do contrato é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

As oportunidades são para atuação em 30 municípios mineiros: Almenara, Araçuaí, Barbacena, Belo Horizonte, Caratinga, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Janaúba, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Viçosa.

Etapas do processo seletivo

Os candidatos inscritos serão avaliados em etapas de análise de documentos para comprovação da habilitação mínima exigida, de caráter eliminatório, análise do currículo e de documentos para comprovação da experiência profissional e da titulação/formação acadêmica, de caráter classificatório, e entrevista por videoconferência, de caráter classificatório e eliminatório.

Informações e dúvidas

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a SCPMSO pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (31) 3064-2500.

Vagas

-Assistente social (nível superior);

-Engenheiro de Segurança do Trabalho (nível superior);

-Fonoaudiólogo (nível superior);

-Psicólogo (nível superior);

-Técnico de Segurança do Trabalho (nível técnico);

-Médico Perito Cardiologia (nível superior);

-Médico Perito Medicina do Trabalho (nível superior);

-Médico Perito Neurologia (nível superior);

-Médico Perito Ortopedia (nível superior);

-Médico Perito Otorrinolaringologia (nível superior);

-Médico Perito Psiquiatria: (nível superior);

-Médico Perito qualquer especialidade (nível superior).