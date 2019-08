Governador Romeu Zema ministra aula na UniDoctum de Teófilo Otoni

Alunos das áreas gerenciais receberam o atual governador de Minas Gerais para falar de sua trajetória empresarial

TEÓFILO OTONI – Os alunos das áreas gerenciais, dos cursos de Ciências Contábeis e de Administração, no campus da UniDcotum, em Teófilo Otoni, tiveram a oportunidade de participar de uma aula diferente na última quinta-feira (22), ministrada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O encontro contou também com a presença do deputado estadual, João Bosco; e da secretária de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini.

A ideia do convite partiu do professor da unidade, Daniel Sucupira, que leciona a disciplina Negociação Empresarial, e que também ocupa o cargo de prefeito do municipal.

Romeu Zema foi recebido pelo presidente executivo da Rede Doctum, Pedro Leitão, que agradeceu a iniciativa e ressaltou a importância de sua presença. “Essa é a primeira vez que um governador está em numa sala de aula de nossa instituição. Aqui é o Vale do Mucuri, uma região de cerca de 50 municípios, que tem justamente um grande potencial de desenvolvimento. Pra nós é um orgulho muito grande tê-lo aqui e partilhar o conhecimento”, disse.

Durante sua explanação, o governador compartilhou com os alunos e com os professores um pouco de sua trajetória empresarial. “O resultado não pode ser um objetivo, tem que ser a consequência do que nós fazemos. Se alguém ganha bem, não é porque objetivou isso, mas sim porque fez alguma coisa que levou a esse resultado”, afirmou, explicando aos alunos que se leva muito tempo, muitas vezes vários anos, para alguém se tornar um profissional bem sucedido, em carreiras tradicionais.

VISÃO EMPREENDEDORA

Romeu Zema falou também sobre a trajetória empreendedora de sua família. Antes de ser eleito Governador de Minas Gerais, o empresário se dedicava exclusivamente a gestão do Grupo Zema, que gera cerca de cinco mil empregos e tem um faturamento anual de R$ 4 bilhões. A empresa de 94 anos atua de maneira mais intensa no setor de varejo de eletrodomésticos, estando presente em cerca de 440 cidades mineiras, e na distribuição de combustíveis, e está presente em todo o estado de Minas, principalmente no interior, tendo como foco as pequenas cidades.