Governador indica Onda Roxa para todas as cidades mineiras

Prefeitos da macrorregião, incluindo Caratinga, estudam decreto com medidas de contenção da aglomeração

DA REDAÇÃO- Diante da taxa de ocupação de UTI Covid-19 nos hospital de Caratinga, Coronel Fabriciano e Ipatinga, bem como o aumento do número de casos na macrorregião Vale do Aço; prefeitos, secretários de saúde e promotores se reuniram, virtualmente, na tarde de ontem, om a Unidade Regional de Saúde para tratar da necessidade de adoção de medidas, sob pena de fechamento por completo de todas as atividades não essenciais, com lockdown.

Conforme apurado pelo DIÁRIO, eles teriam decidido que seriam intensificadas as regras de distanciamento e isolamento social, higienização, proteção e uso de máscaras e, principalmente, a proibição de eventos que gerem aglomeração de qualquer natureza (cultos religiosos, bares, feiras livres, praças públicas e salões de festa), ou seja, que sejam fiscalizados todo e qualquer tipo de estabelecimento com aglomeração nos 35municípios que fazem parte da abrangência da regional, incluindo Caratinga.

Os prefeitos da macrorregião Vale do Aço estão na tentativa de construção de um novo decreto para conter as aglomerações. A reportagem ainda apurou que a intenção seria apresentar algumas medidas sem, necessariamente, optar pela Onda Roxa.

GOVERNO ANUNCIA ONDA ROXA

Na noite de ontem, o governador Romeu Zema, com posicionamento diferente dos prefeitos da macrorregião Vale do Aço, anunciou que todas as cidades mineiras deverão entrar na Onda Roxa, a partir desta quarta-feira (17), por pelo menos 15 dias.