GOLPE DURO CONTRA O TRÁFICO

Militares do “Turno dos Águias” apreendem drogas, dinheiro, arma de fogo, munições e cinco pessoas são presas

CARATINGA – Durante essa quinta-feira (2), a Polícia Militar, através do “Turno dos Águias”, realizou operação nos bairros Esplanada e Doutor Eduardo, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro, arma de fogo, munições, e cinco foram pessoas presas.

De acordo com o aspirante Gilberto, a operação do “Turno dos Águias” foi lançada com foco principal na prevenção de crimes contra a vida, “e para evitar conflitos entre pessoas envolvidas no tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, visando aumentar a sensação de segurança dos moradores de Caratinga”.

Foram dois mandados de busca e apreensão, sendo o primeiro cumprido no bairro Doutor Eduardo em uma residência onde moram várias pessoas. “Quando foi feito o cerco, um indivíduo lançou do segundo piso do prédio uma sacola e, posteriormente, após a entrada na residência verificou-se que tratava de vários pinos de cocaína. Dentro da casa foi feita leitura do mandado na presença das testemunhas e realizadas buscas no local, onde foram encontrados R$ 1.903,00, uma balança, duas máquinas de cartão, quatro aparelhos celulares, um tablete de maconha, 45 pedras de crack, duas pedras grandes, duas porções de cocaína, 157 pinos grandes de cocaína e 46 pinos pequenos. Três pessoas foram presas, uma por receptação, e as outras duas por tráfico de drogas.

O segundo mandado foi cumprido em dois locais, um numa residência dos suspeitos, e outro no comércio. “Feita a divisão das equipes deslocamos ao bairro Esplanada e foi localizado no guarda-roupa da mulher uma arma de fogo. No momento em que as buscas eram feitas no local, ela arremessou uma sacola pela janela, onde havia várias pedras grande de crack e na cômoda do quarto, muito dinheiro. Então na residência o material encontrado foi um revólver calibre 38, seis munições, uma porção de maconha, uma pedra grande de crack, sete porções grandes de cocaína, duas balanças e R$ 4.652,00 em notas”, disse o aspirante.

A outra equipe estava realizando as diligências no comércio onde foram apreendidas duas barras de crack, cinco porções da droga, um aparelho celular, R$ 4.207,00 em cédulas e R$ 1.956,75 em moedas. “A Polícia Militar dá um duro golpe nos indivíduos envolvidos nesse tipo de crime. É importante destacar que por ser operação Turno dos Águias, os militares envolvidos são altamente profissionais e extremamente técnicos, são diferenciados e sem a dedicação e comprometimento deles o sucesso não seria possível”, disse o aspirante.

Os envolvidos, junto do material apreendido, foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.