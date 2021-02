GOLPE DO CARTÃO DE CRÉDITO

Polícias Civil e Militar prendem estelionatário de São Paulo que aplicava golpes em Caratinga e região

CARATINGA – As polícias Civil e Militar, através do delegado Luiz Eduardo Moura Gomes e do capitão Jefferson, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (25), para falar sobre um golpe de cartão de créditos que gerou prejuízo de aproximadamente R$ 70 mil a 12 vítimas.

O delegado Luiz Eduardo explicou que a organização criminosa utilizava uma central telefônica como se fosse de um banco ligando para as vítimas, alegando que os cartões delas teriam sido clonados e que o banco estaria ali solicitando devolução do cartão para que fosse periciado por uma instituição bancária. “Se passando pelo banco, os criminosos afirmavam que um funcionário iria até a residência da vítima para pegar esse cartão para ser periciado, e essas vítimas acabam caindo no golpe e passavam a senha pelo telefone”, contou o delegado.

COMO O GOLPE FUNCIONAVA

Quando o estelionatário ligava para a vítima, ele permanecia no telefone, mesmo após ela desligar. “A vítima colocava o telefone dela no gancho, mas os criminosos continuavam com a ligação ativa, bloqueando a linha. Quando a vítima tirava o telefone do gancho, ligava para o próprio número do banco, inclusive eles orientavam que a pessoa ligasse para o número que estivesse no verso do cartão, e ela realmente ligava, mas como a linha estava bloqueada pela ligação anterior, o próprio estelionatário atendia. Então a vítima achava que tinha conversado com alguém do banco, mas não era”, detalha o delegado.

Ainda segundo o delegado Luiz Eduardo, não é a primeira vez que acontece o golpe em Caratinga, foram três ondas de crimes dessa forma, sendo uma setembro do ano passado, uma no começo de fevereiro e outra nesta última quarta-feira (24), totalizando 13 ocorrências policiais do mesmo tipo, sendo que dessas, em 12 os criminosos conseguiram obter a vantagem indevida. “É um golpe que a população de Caratinga está sofrendo, e que tem sofrido os prejuízos. Essa organização é do estado de São Paulo, e eles atuam em todo o país”.

A pessoa que foi presa nesta quarta-feira (24) em Caratinga, no dia 12 de fevereiro estava em Joinville (SC), praticando o mesmo golpe. “Foi presa uma pessoa, mas pelas investigações é possível afirmar que tenham quatro a cinco envolvidas com ela, que também são titulares das máquinas de cartão de crédito”.

O PREJUÍZO

O delegado informou que assim que o suposto funcionário do banco se apossava do cartão de crédito da vítima, ele já tinha a senha que ela havia passado para o número que ligou, que estava no verso do cartão. “Então ele com as máquinas, ele ia para o hotel e passava o cartão várias vezes, acabando com todo o limite”.

ALERTA

Luiz Eduardo afirma que população precisa tomar cuidado, pois o banco não manda ninguém em sua casa. “Se tiver algum tipo de fraude com a conta bancária, o banco pedirá que bloqueie o cartão e não vai pedir senha”, orientou.

PRISÃO DE UM AUTOR

O capitão Jefferson falou da prisão do autor que estava aplicando golpes em Caratinga e região. “Na data de ontem (quarta-feira) esse indivíduo teria aplicado um golpe na cidade de Entre Folhas, logo em seguida aqui na cidade de Caratinga. Então, trata-se de uma excelente intervenção realizada pela Polícia Militar, a prisão desse indivíduo, com participação muito importante da Polícia Civil”.

Segundo o capitão, uma das vítimas foi muito atenta em relação à pessoa que teria ido até sua residência para apanhar o envelope com o cartão de crédito e uma carta de próprio punho. “Ela observou muito as características físicas desse infrator e no momento que essa vítima procurou a Polícia Militar, e passou a observar as pessoas que passavam pelo local, para indicar uma pessoa com características semelhantes. O próprio infrator passou em um veículo e foi prontamente identificado pela vítima, em seguida abordado pela equipe policial militar”.

Os militares conversaram com esse infrator e naquele momento já encontraram com ele o cartão da própria vítima, dentre outros objetos que evidenciavam a aplicação do golpe. “Esse indivíduo oriundo de São Paulo estaria ficando aqui em um hotel na cidade de Caratinga. As equipes da PM e PC compareceram e lá, por meio das buscas no quarto em que esse infrator estava ficando, encontramos várias máquinas utilizadas para clonagem, passar o cartão de crédito, dentre outros objetos utilizados pela quadrilha”.

O delegado Luiz Eduardo disse que os estelionatários se vestiam bem e aparentavam realmente ser funcionários de banco e estavam com documentos funcionais. “As vítimas são pessoas esclarecidas, mas o golpe era muito bem feito. Graças a uma vítima dessa quarta-feira (25), que gravou as características físicas do autor, foi possível fazer essa prisão”.

Luiz Eduardo afirma que as investigações vão prosseguir para tentar localizar a central no estado de São Paulo.