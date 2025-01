Golpe com IA: mulher perde R$ 5,2 milhões ao achar que estava vivendo ‘affair’ com Brad Pitt

Golpista usou ferramenta para criar imagens do ‘ator’ internado com ‘câncer’

Uma mulher de 53 anos perdeu o equivalente a R$ 5,2 milhões ao acreditar que estava tendo um realcionamento amoroso com o ator Brad Pitt.

A vítima, identificada apenas como Anne, caiu num golpe cruel: o farsante que se passava pelo astro do cinema usou ferramenta de inteligência artificial (IA) para compor imagens em que Pitt aparecia num leito de hospital.

O golpista que se passava pelo ator pediu dinheiro à francesa para pagar seu tratamento contra o câncer depois que Angelina Jolie congelou seus fundos.

A designer de interiores disse ao canal francês TF1 que o pesadelo começou em setembro de 2023, quando recebeu uma mensagem no Instagram de “Jane Etta Pitt”, a mãe do ator. Era o início do golpe.

“É de uma mulher como você que meu filho precisa”, escreveu o golpista.

Rapidamente, “Brad Pitt” entrou em cena:

“Olá, Anne. Minha mãe me falou muito sobre você. Gostaria de saber mais.”

O criminoso que se passava pelo ator convenceu a francesa que os dois estavam vivendo um romance.

Na época, a vítima estava passando por um momento difícil na vida pessoal e o seu relacionamento com um empresário milionário, 19 anos mais velho, estava praticamente destruído, informou o jornal “Sud Ouest”.

A francesa era a “vítima perfeita”. Alegando questão urgente de saúde, o falso Pitt começou a receber depósitos da vítima, durante um ano. O golpista também enviava à francesa poemas de amor e fotos manipuladas.

Foi somente depois que Anne viu fotos de Brad Pitt com sua nova namorada, Ines de Ramon, na internet que ela começou a suspeitar do golpe. A vítima foi à polícia contar a história, que então iniciou uma investigação em meados de 2024. Após o golpe, a BFMTV relatou que Anne está atualmente hospitalizada numa clínica, com depressão grave.

Fonte: Extra