GO: Ladrões invadem prédio, furtam joias e fogem do 11º andar de rapel

Dois homens foram presos suspeitos de invadir um prédio comercial de Goiânia para furtar uma joalheria. A dupla fugiu do local de rapel. Os criminosos entraram no prédio comercial durante o dia e ficaram escondidos até anoitecer. O furto aconteceu na madrugada de segunda-feira (18/12) no Setor Bueno, em Goiânia.

Eles furaram a parede de uma clínica de psicologia para acessar a joalheria, informou o coronel Granja, comandante do Policiamento da Capital. Imagens mostram os homens invadindo as salas e usando sprays de tinta em câmeras de segurança para não serem filmados.

Eles conseguiram arrombar um cofre e levar algumas joias. A proprietária da loja contou à PM que está em processo de reforma e, por isso, não havia muitas joias no local. Os criminosos usaram uma corda de rapel para descer do 11º andar. Segundo a PM, a quadrilha estava numa casa alugada em Goiânia desde 6 de dezembro e tinha informações privilegiadas.

A PM de Goiás também descobriu que a dupla usou um carro clonado para fugir para São Paulo. Eles foram presos em Campinas após colaboração da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal.

Os homens já têm passagem pelo mesmo crime e fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos, diz a PM de Goiás.

Fonte: Estado de Minas