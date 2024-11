Glauber Vidal é reeleito para 54ª Subseção da OAB Manhuaçu

MANHUAÇU – Neste domingo (17), as eleições institucionais da OAB de Minas Gerais, para o triênio 2025/2027, que ocorreram de forma online marcaram um novo ciclo de trabalho e vitória dos candidatos. Em Manhuaçu, a chapa “O Trabalho Não Pode Parar”, encabeçada pelos advogados Glauber Vidal e Samanta Barros foi eleita com 242 votos, ou seja (62,05%). A chapa “Experiência para Avançar”, encabeçada por Luiz Gonzaga Amorim, obteve 148 votos (37,95).

Foram dias de campanha bastante acirrada entre os dois candidatos, que usaram as redes sociais, para apresentarem propostas frente a 54ª Subseção, além de visitas aos colegas de profissão. O candidato à reeleição, o advogado Glauber Vidal e demais integrantes da chapa foram reluzentes e fortes. Durante o período tiveram capacidade singular, para apresentar as propostas de trabalho da nova gestão, que se inicia a partir de 2025. Por outro lado, os advogados que apoiaram a chapa de Vidal reconheceram o bom trabalho desempenhado até agora, dando apoio ao jovem advogado, dialogando e buscando melhorias para a classe, garantindo voz e vez ao advogado.

A conclusão da sede própria é um projeto em andamento, marcante para o presidente da 54ª Subseção, que agora dará sequência à sua execução. A vitória foi comemorada pelos advogados e, o grito entalado na garganta quanto as provocações dos adversários foi solto após o resultado final. Pelas ruas, o grito “OAB com Todos” era ouvido e, a felicidade estampada no rosto de cada um. Em seu discurso, Glauber Vidal destacou sua alegria e o apoio recebido pelos colegas. “Vamos fazer ‘zueira’ com os adversários, que foram medíocres sobre nós e nos atacar. Peço aos colegas, para juntos, restaurarmos a ordem a eles, que se intitulam donos da verdade e donos da razão”, disse Glauber Vidal.

O advogado Arnaldo Cardoso, que atualmente é conselheiro subseccional e eleito secretário-geral adjunto foi categórico, ao expressar sua alegria diante da vitória da Chapa “O Trabalho não Pode Parar”. “Colegas advogadas e advogados, que acreditaram em nosso trabalho. Aos 402 advogados, que exerceram o poder de votos contribuindo para a Seccional, com exercício democrático, escolhendo seus representantes para próximo triênio 2025/2027. Parabéns. A OAB venceu. Sigamos com o ideal de uma advocacia unida, propositiva e sempre respeitada”, destacou.

A diretoria da 54ª Subseção ficou composta pelo presidente: Glauber Vidal, vice-presidente: Samanta Maria Xavier de Barros, Secretário-Geral: Elaine Concolato, Secretário- adjunto: Arnaldo Davidson Cardoso e tesoureiro: Wagner Alves Caldeira. Conselheiros Subseccionais: Marco Antônio Narciso, José Mendes Miranda (Juca Miranda), Nely de Assis Prestes, Sabrina Barbosa de Oliveira Cerqueira, Marcorélio Rodrigues dos Reis e Vanda Salustriano Fagundes e Conselheira Seccional, Cristiane Arruda.

Para a OAB/MG foi eleito presidente, o advogado Gustavo Chalfun, com 37.775 votos, correspondendo a 61,15% dos votos válidos. Foi a maior votação dos 92 anos da seccional mineira, e esse resultado foi motivo de muita comemoração.

Eduardo Satil