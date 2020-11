Giuliane Quintino fala sobre expectativa de estreia como vereadora

CARATINGA- Giuliane Quintino (PT) foi eleita vereadora com 664 votos. Ela vai para o primeiro mandato e contribuiu para a representatividade feminina na Câmara Municipal de Caratinga.

Em entrevista à Reportagem, Giuliane fez um balanço do período de pré-campanha, ressaltando que utilizou bastante os recursos da internet e já na campanha fez questão de realizar as visitas nas comunidades. “Usamos muito as redes sociais com lives, tivemos um trabalho expressivo, uma aceitação muito grande também do meio da juventude, nossa juventude marcou presença. Depois, quando iniciamos a campanha mesmo, partimos para as ruas, respeitando as regras da pandemia, mas, fomos para o corpo a corpo, mostrando o nome, nosso trabalho e propostas. E tivemos essas pessoas que confiaram em nós, continuam confiando e vão também fazer esse trabalho coletivo conosco na Câmara Municipal”.

Ela ainda fez uma avaliação do resultado nas urnas. “Foi um resultado muito satisfatório pra nós, nosso partido, ficamos muito felizes pela expressão de votos e também por aqueles que não puderam votar e estiveram na torcida, rezando e confiando nessa vitória, que é coletiva, de todos nós”.

Giuliane é conhecida pela sua atuação no movimento negro e destaca que esta será uma das suas frentes de atuação na Casa Legislativa. “A promoção da igualdade social, racial, para todos, faremos também uma frente da Educação, que é minha área de atuação profissional. Faremos um trabalho igualitário, ouvindo as bases, a comunidade, cada um, fortalecendo os trabalhos com as associações de base, fazendo esse trabalho de coletividade com a nossa comunidade de Caratinga”.

A Câmara terá na próxima gestão, além de Giuliane, Zelinha da Saúde (DEM) e Neuza da Oncologia (PODE). “Inédito, três mulheres na Câmara, sendo duas delas negras, eu e Zelinha, viemos para somar e colocar a força da mulher nesse trabalho”, enfatiza.

A vereadora eleita no último domingo (15), ainda disse da expectativa de captação de recursos para o município junto aos representantes do PT na Câmara dos Deputados. “Vamos buscar as parcerias com nossos deputados do Partido dos Trabalhadores, que já nos apoiam, trazem emendas para Caratinga, principalmente, o André Quintão, Patrus Ananias, Padre João, Reginaldo Lopes, Leonardo Monteiro, todos os deputados do PT que já fazem uma frente aqui na nossa cidade. Eles já se comprometeram em continuar trazendo as emendas, nos ajudando a fazer um trabalho em conjunto”.