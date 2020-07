Giuliane Quintino declara que é pré-candidata a prefeita

CARATINGA- O DIÁRIO segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Caratinga. A entrevistada desta edição é Giuliane Quintino Teixeira, que articula sua pré-candidatura junto ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Conhecida pela sua militância no Movimento Negro desde 2004, Giuliane relata nesta entrevista que deseja que mulheres e a população negra tenham mais espaço na política.

Fale um pouco sobre sua trajetória

Nasci e fui criada em Caratinga, na Rua da Cadeia e Rua Muriaé, estudei em escola pública e acredito numa educação de qualidade para todos. Fui catequista e participei do Grupo de Jovens Lançai as Redes na Comunidade Santa Isabel, onde iniciei meu trabalho na periferia de Caratinga. Me formei em Magistério na EE Princesa Isabel e cursei Letras pela UNEC (Centro Universitário de Caratinga), fiz também Pedagogia pela UNIMES (Universidade Metropolitana de Santos) e pós graduação em História e Cultura afro-brasileira pela FINOM (Faculdade do Noroeste de Minas). Trabalhei por dez anos na Paróquia Senhor Bom Jesus, como secretária e atualmente participo da equipe de liturgia, no bairro Santa Cruz, onde resido com muito orgulho. Coordeno também a Forania de Caratinga, com as CEB’s (Comunidades Ecleseiais de Base). Milito no Movimento Negro desde 2004 realizando um trabalho voluntário com palestras educacionais nas escolas municipais, estaduais e privadas, coordeno o Movimento Negro Regional com fóruns, seminários e encontros a nível regional. Meu trabalho se dá pela Educação, trabalhei como professora por quinze anos na prefeitura municipal de Caratinga, fui secretária municipal de Educação em 2012 e atualmente trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, na Diretoria Educacional.

Por que decidiu ingressar na política?

Todos somos agentes políticos, a Política como bem comum e como arte de fazer o bem é o que nos move. Sempre participei dos movimentos sociais e das CEB’s que são muito ligados à Política. Nosso partido acredita numa política democrática e participativa. Fui procurada pela direção nacional e estadual do nosso Partido dos Trabalhadores, que trabalha os setoriais de Mulheres e Combate ao Racismo e tem uma grande militância nesses setores, fazendo um trabalho diferenciado e muito democrático. Temos um grupo de mulheres na política, e uma vai dando força para outra, mostrando que podemos sim colocar nosso nome para apreciação do partido e da comunidade.

Como está a articulação em torno de seu nome?

O nome está crescendo gradativamente com apoio das comunidades de Caratinga, muitas pessoas têm me procurado após o lançamento da pré-candidatura, através de uma Live com nosso querido Deputado Federal e ex-ministro dos Governos Lula e Dilma, Patrus Ananias, onde conversamos sobre Orçamento Participativo e Renda Básica. Por acreditar em uma Política como bem comum, coloquei meu nome à disposição como pré-candidata a prefeita de Caratinga, para que possamos construir juntos uma nova história, pois juntos somos mais fortes!

Você é conhecida por sua militância no movimento negro. Como você avalia o espaço que o negro tem na política

Ainda temos muito pouco espaço na política, basta observar as cadeiras no Legislativo e Executivo a nível municipal, estadual e nacional. Temos 4% de parlamentares negros num país que tem a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. 54% dos brasileiros se declaram negros, destes apenas 18% possuem cargos de destaque.

E a presença feminina no cenário político?

A presença feminina no cenário político vem mostrar a força da mulher num cenário ocupado há muito tempo pelos homens, pois ainda temos poucas mulheres neste setor. Espero que possamos trazer mais mulheres para este cenário, não só como coadjuvantes, mas como protagonistas de sua história e bem feitoras da sociedade atual. Não descartamos a presença e a contribuição dos homens, podemos nos unir e juntos somar forças para fazer uma sociedade igualitária, humana e mais fraterna.

Em sua opinião o que o público pensa sobre o cenário político atual?

O povo está muito desacreditado… Muitos dizem “não gosto de política”, pois vivenciamos situações a cada momento de descrédito no cenário político. Porém, não podemos desanimar, não podemos perder as esperanças, existem pessoas boas na política, pessoas que podem fazer a diferença, pessoas que colocam o bem comum como principal objetivo. Precisamos unir forças e mostrar que podemos sim fazer a diferença na sociedade atual.

O que você deseja para Caratinga?

Desejo para nossa querida Caratinga, um futuro próspero, que nossa cidade possa crescer, em todos os sentidos. Vamos vivenciar em 2021 um cenário pós pandemia do Novo Corona Vírus, onde todos precisarão de cuidados. O comércio e todos os setores empregatícios de nossa cidade precisarão se reerguer, precisaremos de reais oportunidades para a juventude, geração de emprego e renda para pais e mães de família, todos os estudantes matriculados nas escolas, enfim colocar nossa cidade num patamar de desenvolvimento e crescimento, que beneficiará a todos.