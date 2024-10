Gisele Bündchen está grávida do primeiro filho com instrutor de jiu-jitsu

A supermodelo brasileira namora Joaquim Valente desde junho do ano passado; Bündchen já é mãe de dois

Gisele Bündchen, de 44 anos, está à espera do seu terceiro filho, desta vez, fruto de seu relacionamento com o namorado Joaquim Valente, de 35. A supermodelo já é a mãe de dois: Benjamin Rein, de 14, e Vivian Lake, de 11, de seu casamento com Tom Brady.

A informação foi divulgada pela ‘People’, nesta segunda-feira (28). Segundo a revista, uma fonte próxima à Bündchen afirmou que o casal está animado com a novidade: “Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para toda a família”.

Bündchen e Valente, que é instrutor de Jiu-Jitsu, estão juntos há cerca de um ano, desde junho de 2023. Ela viveu com Brady por 13 anos.

Fim do casamento

Após rumores, Gisele confirmou no dia 28 de outubro de 2022 que o casamento com Tom Brady havia chegado ao fim. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio”, afirmou em nota divulgada nas redes sociais.

À época, a revista People destacou que a decisão foi da própria modelo. “Ela ficou chateada com isso por muito tempo e ainda é difícil, mas ela sente que precisa seguir em frente […] Ela não acredita que seu casamento possa ser reparado”, disse uma fonte à revista.

Fonte: Itatiaia