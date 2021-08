Gestor Assessoria Contábil inaugura nova sede

CARATINGA- A Gestor Assessoria Contábil inaugurou sua nova sede na última sexta-feira (27). O amplo e moderno espaço traz toda estrutura em Contabilidade, Consultoria Online, atendimento online, crescimento comercial e fidelidade.

O diretor executivo Edson Silveira destaca o foco da Gestor. “Buscamos orientar nossos clientes para que todos os seus negócios aconteçam de acordo com a legislação vigente, em todas as suas áreas, seja ela trabalhista, financeira ou fiscal. Para isso, disponibilizamos uma equipe sempre à disposição para responder a todas as dúvidas no decorrer do processo”.

Edson frisa que a Contabilidade, na verdade, é consequência e que a qualidade está diretamente ligada aos atos que o cliente pratica. “Nosso foco é atendê-lo antes da execução de seus negócios, fazendo com que ele não só encontre a forma legal, mas, também a mais econômica para que seus negócios aconteçam”.

A nova sede está situada à Rua Antônio Cimini, 151, apartamento 101, Bairro Santa Zita. Confira algumas imagens da inauguração por Antonio Augusto Fotografia.