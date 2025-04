Gerente do Comando Vermelho em Miracema/RJ é detido pela PM na zona rural de Muriaé

MURIAÉ – Foi preso na noite desta terça-feira (9) no distrito de Vermelho, um homem suspeito de ser o gerente do Comando Vermelho da cidade de Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

O homem foi encontrado em uma residência da rua Santa Teresa, em Vermelho. Ele tentou fugir mas rapidamente foi contido pela equipe policial. Nada de ilícito foi encontrado no local.

O autor é conhecido no meio policial de Miracema por tráfico de drogas e é suspeito de ter cometido um homicídio.

Informações apontam que ele estava em Muriaé a cerca de 6 meses.

Após a prisão, ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil onde ficará à disposição da justiça.

Rádio Muriaé – Fotos: Gilson Júnior – Diogo Lessa