Geraldo Carvalho faz 64 anos

O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, o conhecido “Geraldo Ratão”, que revolucionou o mercado imobiliário de Caratinga e região, completa 64 anos nessa sexta-feira (21).

Quando criança morou no bairro Santa Cruz, onde ajudava sua mãe na venda de suas roupas, e seu pai, na venda de quadros de santos – até se tornar um realizador que aglutina, em torno de si, investidores que viabilizam empreendimentos de alto nível, gerando desenvolvimento e riqueza nas suas localidades.

Quem convive com Geraldo sabe o valor que da à família e aos amigos. Em um trecho do seu livro lançado ano passado, intitulado “Geraldo Ratão, uma vida construída entre família, amigos e negócios”, destacou o casamento de décadas com Eloisa e o amor pela filha Alexandra. E sobre os amigos, conta que “ao longo da minha vida, eu sempre fiz isso: juntei sócios, parceiros de negócios, criei amizades… Amizades importantes: tive várias pessoas que fizeram diferença na minha história”.

E para homenagear o empresário, alguns depoimentos de amigos, sócios e familiares.

Parabéns Geraldo Carvalho!