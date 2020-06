“Gastamos o dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos”

Você está no seu instagram ou no facebook, e de repente vê um anúncio que te interessa. Você clica, é direcionado para um site e lá, pode ou não comprar um produto. Se não comprar, esse anúncio vai te perseguir onde você for, inclusive isso é meio chato, não é mesmo? Esse é o Marketing atual, da era digital, versão 4.0. Mas, me diz aqui, você sabe como era o marketing em 1995? Então se liga, que o vamos entrar no Túnel do Tempo!

O marketing está em constante evolução, mas o que exatamente possibilita essa mudança de comportamento? A resposta é óbvia: o canal de comunicação mais popular daquele momento.

O primeiro anúncio surgiu em 1625 no jornal inglês Mercurius Britanicus. A ideia naquela época era clara: a mídia atrai a massa, e massa consome produtos. Logo, entendeu-se que a mídia, poderia, de certa forma, vender produtos, ou ter um papel importante na venda de produtos. Naquele momento surgiu a publicidade.

E como vender o produto através da publicidade? O que se pensou foi: vamos anunciar os produtos e/ou empresas, descrevendo a qualidade delas para o máximo de pessoas possíveis. Aí surgiu o que conhecemos como Marketing 1.0, onde o foco do anúncio era no produto, sem preocupação com a marca, sem segmentação de mercado e sem personalização, apenas anúncio direto. Conhecido hoje como Marketing Direto.

Em 1995 o marketing estava na sua fase 2.0, onde as empresas passaram a entender que o foco deveria estar nas necessidades dos clientes, e que seus produtos deveriam resolver alguns problemas ou dificuldades do dia a dia.

Essa mudança de percepção foi criada a partir de um longo processo iniciado no século XX, mais uma vez pela influência dos meios de comunicação existentes. Naquela época, era o Rádio. Mas o amadurecimento mesmo do Marketing 2.0 se deu com a popularização da TV no meio do século passado, que nos anos 90 atingiria seu ápice.

As telenovelas, séries americanas, entre outros programas, eram febres, o que fazia com que grande parte dos brasileiros estivessem a frente das suas TV’s CCE 14 ou 20 polegadas, consumindo muitos comerciais passivamente.

Mas não apenas isso, esses programas moldavam o comportamento do público. Ou seja, a mídia televisiva criava um hábito de consumo, e depois anunciavam produtos para suprir esse hábito. Quer um exemplo?

A TV criou um produto chamado BoyBand desde os anos 60, mas em 1996 atingiu seu ápice com os Backstreet Boys.

A boy band mais famosa de seu tempo, e talvez uma das mais lucrativas da história, o Backstreet Boys foi uma banda criada para a televisão, com todo o apelo visual estereotipado possível, pensado pelo visionário empresário Lou Pearlman até nos mínimos detalhes, incluindo uma escalação com os mais diferentes biótipos para atingir todos os públicos adolescentes.

O marketing da banda criou um padrão (hábito) do que ser “descolado”. Os jovens que não escutavam e não se vestiam como Backstreet Boys não seriam populares. E como suprir isso? Consumindo os produtos da banda, como os discos, roupas da sua grife, e etc.

E como esse exemplo, podemos citar outros vários. Você lembra de algum? Manda pra gente.

Foi assim até o meio dos anos 2000. Porém A internet mudou tudo. Antes dela, não tínhamos controle sobre o conteúdo que consumíamos, e nossas opções estavam limitadas às marcas que se destacavam em anúncios de TVs, jornais e rádio, como eu já disse anteriormente. Nessa época, as empresas ocupavam o topo da hierarquia de mercado.

Com a internet, o público tomou o controle sobre os conteúdos que consumiam, e isso mudou tudo.

Agora, o foco do anúncio está no cliente, e nos seus problemas reais. O consumidor não é visto mais como um mero cliente, mas como um ser humano, e como tal, com problemas para resolver.

Um exemplo muito claro disso é o famoso 6 em 7 do Fórmula de Lançamento, que promete fazer com que você ganhe R$100mil em 7 dias aplicando o método. Pra quem não sabe, A Fórmula de Lançamento nada mais é que um curso de Marketing Digital criado pelo norte americano Jeff Walker e distribuído no Brasil pelo empreendedor digital Érico Rocha.

O negócio é que ele não anuncia um mero curso online de marketing digital. Pensa comigo: qual o problema da grande parte dos brasileiros? Falta de dinheiro. O que ele anuncia? O método para fazer R$100mil em 7 dias. E como você faz isso? Comprando um curso dele.

Deu pra entender? O anúncio pega um problema que você tem, cria um produto e anuncia como a resolução desse problema.

E não apenas ele, mas várias marcas focam atualmente na geração de conteúdo para ajudar a resolver problemas da sua vida, fazendo com que você interaja com elas e compre delas depois.

Esse foi um breve resumo da história do recente do marketing!

Paulo Bonfá

@leadlinebrasil