Gasolina volta a subir em JF

Conforme o levantamento sobre a variação nos preços cobrados por combustíveis em Juiz de Fora, os valores aumentaram em até 10% em relação aos números apresentados na última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). No caso do etanol, o litro custa entre R$4,44 e R$4,79 enquanto o da gasolina alcança a margem entre R$5,99 e R$6,29, visto que na última semana, os produtos eram vendidos por 4,04 e R$5,69, respectivamente. Segundo os empresários, a nova alta é apenas um repasse de custos, já que os combustíveis também encareceram para os revendedores. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Congemas solicita imunização

O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) de Montes Claros, enviou uma solicitação ao ministro da Cidadania, João Roma e à secretária nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia Barbosa, para a imunização dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Ao todo, foi pedida a vacinação de mais de 300 mil profissionais da Assistência Social, que atuam na linha de frente para combate e enfrentamento do novo coronavírus, por meio de serviços essenciais para a proteção das vidas e e garantia das seguranças de renda, sobrevivência e acolhida. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Queimada prejudica vacinação

Fumaça gerada por incêndio em lote vago, próximo à sede da Prefeitura Municipal de Divinópolis, prejudicou a aplicação de vacinas contra o novo coronavírus em drive-thru. A situação gerou uma longa filas de carros e, mesmo diante das circunstâncias, o serviço não foi interrompido. Para que o caso não se repita, o atual prefeito, Gleidson Azevedo, fez um anúncio dizendo que a ocorrência é revoltante e pede que a população não pratique queimadas, crime ambiental previsto na Lei 9.605/98. (O Popular – Divinópolis)

Tiradentes restaura patrimônio

A Prefeitura de Tiradentes, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, realizará nesta sexta-feira, dia 14 de maio, o ato simbólico de entrega das obras de restauração e iluminação da ponte e pedra, conhecida também como ponte das forras. Localizada no Centro da cidade, o bem é um importante patrimônio histórico municipal e necessitava de intervenção. Nesse sentido, a prefeitura elaborou projeto arquitetônico e de iluminação. Foram investidos R$ 54.042,10 em recursos do Fundo Municipal de Cultura. (Jornal Panorama – Baependi)

Mutirão de limpeza contra o Aedes

Com o intuito de diminuir a disseminação de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, tais como dengue, chikungunya e zika vírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas, por meio da Vigilância Ambiental, vai realizar um mutirão de limpeza, nesta sexta-feira, 14, nas imediações do bairro Belvedere. De acordo com as orientações, os moradores devem colocar os materiais que podem acumular água para fora de casa, sendo que os Agentes de Combate à Endemias vão fazer o recolhimento dos objetos que podem servir como criadouro para o inseto. (Jornal Pará de Minas)

Cartório atende em novo endereço

O Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Uberlândia, que funciona na avenida Vasconcelos Costa, está em processo de mudança de endereço e, a partir de segunda-feira, 17, vai passar a atender no quarto andar do Pátio Sabiá, próximo ao novo polo jurídico do município. O principal objetivo da ação é oferecer maior conforto para a população que vai até o local, já que são realizados cerca de 300 atendimentos diários; como registros de nascimento e falecimento, casamentos civis, emancipação, averbação de divórcio e outros. (Diário de Uberlândia)

Vacinação tem baixa adesão

O primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades teve baixa adesão em Varginha. De acordo com as informações, o principal motivo foi a falta de doses da coronavac, visto que o município conta apenas com estoque para a segunda dose deste imunizante. Além disso, outro fator que implicou no pequeno índice de procura, foi a solicitação de documentos que comprovem o quadro, tais como laudos médicos e cadastros. Em contrapartida, no caso das pessoas com Síndrome de Down e que passam por hemodiálise, a adesão foi superior. (Correio do Sul – Varginha)

Arsae fiscaliza abastecimento de água

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG) publicou um relatório de fiscalização da prestação de serviços de abastecimento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). O principal objetivo da ação foi verificar o cumprimento do plano de ações elaborado pela instituição, para que o fornecimento ocorra conforme descrito no documento, no que se refere à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e atualidade. (Sabará Notícias)