Garupa de motocicleta passa por cirurgia e segue internado

Ivonil Lana, que estava na garupa da motocicleta que se envolveu em um acidente na noite deste domingo (16), na MG-329 passou por cirurgia e segue internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ele teve fraturas expostas. Robert Carlos Peixoto, que pilotava a motocicleta, faleceu no local.

A colisão lateral envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio.

A motocicleta seguia sentido Bom Jesus do Galho, enquanto o carro que estava próximo a um posto de combustíveis fazia uma conversão para entrar na rodovia, quando houve a colisão.