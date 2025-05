Garoto de 4 anos com hiperfoco em viaturas policiais encanta guarnição

CARATINGA – Uma cena comovente chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Caratinga nesta terça-feira (28). Um garoto de apenas 4 anos, com hiperfoco em viaturas policiais, encantou uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a área. O menino, visivelmente empolgado ao avistar a viatura, não escondia a admiração pelos policiais.

Sensibilizados com o entusiasmo da criança, os militares convidaram o pequeno admirador para se aproximar da viatura. Em um gesto de carinho e empatia, permitiram que ele conhecesse de perto o veículo, ligasse as luzes intermitentes e até acionasse a sirene — momento que arrancou sorrisos de todos ao redor.

O momento mais emocionante, no entanto, veio ao final do encontro. Tomado pela felicidade, o garoto retribuiu o gesto dos policiais com um caloroso abraço, emocionando a guarnição e as pessoas que acompanhavam a cena.

A interação, além de reforçar o vínculo entre a comunidade e a Polícia Militar, também evidenciou a importância de ações humanas e acolhedoras no cotidiano das corporações. Para os militares envolvidos, a breve pausa na rotina operacional foi marcada por ternura e gratidão.

“Ver a alegria nos olhos dele nos faz lembrar do verdadeiro significado da nossa missão: proteger, servir e inspirar confiança”, comentou um dos policiais da guarnição.