Gameleira vence torneio de futebol society

UBAPORANGA – Com presença de grande público, Gameleira derrotou por 2 a 1 a Drogaria Santa Mônica ficou com o título do 2º Torneio Society Clube Oliveira. A decisão aconteceu no último domingo (14). O time do Gameleira ainda teve os jogadores destaques do torneio, Rodrigo (melhor goleiro) e o artilheiro Douglas, que fez sete gols.

Gameleira é dirigido por Istefam Gomes, conhecido por sua experiência no futsal, mas que ultimamente vem conseguindo êxitos também no society. Para essa competição, Istefam Gomes contou com nome de peso no elenco, caso de Vander Carioca, um dos melhores jogadores de futsal da história, campeão com a seleção brasileira e por onde passou.

Outro fato que chamou atenção foi a organização do torneio. Sebastião Lima, Léo do Nadinho, Diogo, Thiago do Velesse e Thiago Coelho trabalharam para que essa competição fosse um sucesso.

Por fim, Istefam Gomes agradece a torcida do Gameleira, os ‘Gameloucos’, que prestigiou todas as partidas e foi o oitavo jogador da Gameleira, ajudando a equipe a conquistar o bicampeonato nessa competição e com 100% de aproveitamento.