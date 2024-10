Gameleira na Libertadores

A modalidade de Fut 7 tem crescido de forma exponencial em todo mundo. Tanto que competições cada vez mais organizadas reúnem times estruturados e alto nível técnico. Foi exatamente assim que surgiu na vizinha cidade de Ubaporanga, o Gameleira.

Jorge Luís da Cruz Silva, preparador físico da equipe de futebol 7 Gameleira, falou a Coluna Abrindo o Jogo: “Nossa equipe estará representando não apenas o Leste de Minas, mas também todo o estado de Minas Gerais na Copa Libertadores de Futebol 7, que acontece de 9 a 13 de outubro de 2024, em Córdoba, Argentina”.

Fundado em 2021, o Gameleira, desde então, tem colecionado conquistas. “Em 2022, vencemos a liga de acesso em Ipatinga, garantindo vaga no Campeonato Mineiro de Fut7, realizado em Belo Horizonte. Em nossa primeira participação, nos consagramos campeões em 2023, o que nos levou a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7, em São Paulo, onde ficamos em 4º lugar. Essa conquista nos garantiu a vaga na Copa Libertadores deste ano. Estamos muito entusiasmados em compartilhar mais sobre nossa trajetória e as expectativas para representar o Brasil em uma competição internacional”

Entusiasmo em alta

“A ansiedade está à flor da pele. Sabemos que esta é uma oportunidade única de fazer história e colocar o nome do Gameleira F7 no cenário internacional. Cada treino, cada estratégia discutida, e cada momento de união entre os jogadores é um passo em direção ao nosso objetivo maior. Estamos focados e determinados. A preparação física e mental é intensa, mas estamos prontos para o desafio. O lema ‘Respeita minha história’ ecoa em nossos corações, lembrando-nos da nossa jornada e das pessoas que nos apoiaram até aqui.

A Libertadores é mais do que uma competição; é a chance de mostrar ao mundo a força e a união que o Gameleira F7 representa. Estamos prontos para dar o nosso melhor e fazer história, honrando cada título conquistado e cada pessoa que acredita em nós.

O Gameleira F7 está pronto para enfrentar a Libertadores com garra, determinação e humildade, buscando escrever um novo capítulo glorioso em sua história”

Exemplo de organização

Como colunista do DIÁRIO há quase 20 anos, não me recordo de ter acompanhado um crescimento tão rápido e com tamanha organização como do Gameleira. O resultado é fruto de toda uma organização fora das quadras. Ninguém chega a uma Libertadores por acaso. Caminho é longo e árduo. Por isso, só o fato de estar disputando, já merece ser muito celebrado. A organização e o trabalho do Gameleira deveriam servir de modelo para tantos outros. Parabéns!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]