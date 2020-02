Galo, aos poucos, vai se acertando

Eliminado na Sul-Americana, o Galo quer salvar o semestre com o Campeonato Mineiro. Não era o sonho da torcida, já que todos acreditavam que dava pra chegar longe no torneio continental mais uma vez. O time precisa levantar um troféu. A pressão aumentou com a queda do seu maior rival, o Cruzeiro, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dudamel já vem sendo cobrado pelos resultados e aos poucos vai dando sua cara à equipe. A Copa do Brasil, mais longa, também está nos planos principalmente pela premiação. O time se reforçou e vai buscar os títulos que ainda restam. O Campeonato Brasileiro também é longo e não dá pra descartar. A concorrência é gigante e uma série de fatores poderão levar o grupo ao título. Profundidade do elenco, as reposições em caso de lesões, e a regularidade dentro e fora de casa. O time, nas últimas edições, perdeu pontos cruciais na luta pelo título e por vaga na Libertadores.

No gol, a venda de Cleiton para o Bragantino obrigou o Galo a apostar em Michael, de 24 anos, até então terceiro goleiro. Victor ainda não está 100%. A defesa, na maioria das vezes formada por Maílton, Gabriel, Igor Rabello e Fábio Santos, gera menos preocupação que o setor ofensivo. Guilherme Arana chegou e deve ser titular no lugar de Fábio Santos, até pela idade e a fase do seu companheiro que não anda boa. A torcida, inclusive, vaiou Fábio Santos em algumas partidas.

Do meio pra frente o time ainda não convenceu. No meio, um pouco mais recuado, o Galo trouxe Allan, que estava no Fluminense e pertencia ao Liverpool, para jogar ao lado de Jair e Zé Wellison. Mais avançado o time tem Otero, Hyoran, Nathan, Marquinhos, Edinho e Dylan Borrero para brigarem por duas ou três vagas, dependendo do esquema utilizado na partida. Cazares ainda não definiu seu futuro, por isso vem sendo preterido pelo técnico.

A grande preocupação é a falta de um goleador. Di Santo não agrada e a paciência da torcida é pequena. Tardelli chegou pra dar um pouco de esperança, por ter identificação com o clube, mas ainda será necessário ir atrás de um atacante mais jovem, para suportar a maratona de jogos e viagens.

O elenco rejuvenesceu, muitos jogadores talentosos reunidos, com um treinador novo e cheio de ideias novas, pode dar ao Galo um gás para ficar nas cabeças e figurar sempre entre os primeiros. Basta a torcida comprar a ideia e empurrar o time, como sempre fez. O Galo será cada vez mais forte.

Matheus Soares