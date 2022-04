Galatasaray vence o PSG e conquista nos pênaltis a Copa Raimundo Teixeira, em São Sebastião do Anta

Durante os 90 minutos o jogo foi igual e terminou 2 x 2. Na decisão por pênaltis a equipe local venceu o adversário de São Domingos das Dores

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – No último domingo (24), a Copa “Raimundo Teixeira” de São Sebastião do Anta coroou o Galatarasay como seu campeão.

O estádio municipal recebeu um bom público, que mesmo com as chuvas que caíram durante a partida se mantiveram e acompanharam o jogo, que só foi decidido nos pênaltis.

Durante os noventa minutos o jogo teve uma paridade e ninguém foi melhor que o outro, terminando no 2 x 2. Já nos pênaltis, o Galatarasay foi mais eficiente e derrotou a equipe do PSG nas cobranças alternadas.

O Galatasaray venceu com o futebol de: Léo, Lucas, Marcinho, Fernando, Helcinho, Jean, Maycon, Chapoca, Leandro, Diego e Carlim Papa-léguas.

Já o PSG foi derrotado com: Marcelo, Everton, Arlon, Helton, Ernane, Alex, Caxicha, Danilo, Leandro, Nonô e Tiago.

Apitou o jogo o árbitro da AG Eventos de Caratinga, João Grossi, que foi auxiliado por François Pinto da Silva e Reinaldo Gonçalves. Ao final do evento, o prefeito Osmaninho Custódio parabenizou ao diretor de Esportes Ednaldo Coimbra pela realização da Copa, e agradeceu aos responsáveis pelas equipes que participaram, prometendo uma copa ainda melhor para o próximo ano. O prefeito Osmaninho Custódio e o vice-prefeito Adolfo de Brito também fizeram as entregas das medalhas, dos troféus e da premiação em dinheiro para as duas equipes. A equipe do Galatasaray recebeu, além do troféu e das medalhas, o prêmio de R$ 2 mil e a equipe do PSG recebeu a quantia de R$ 1 mil, pelo vice-campeonato.

Assessoria de Comunicação