Gaeco apreende 68 mil reais escondidos em caixas de sapato em Ubaporanga

Policiais do GAECO de Ipatinga, em conjunto com as polícias Civil e Militar, cumpriram, na manhã dessa quinta feira (08), 22 (vinte e dois) Mandados de Busca e apreensão em desfavor de sete empresas, residências de empresários e funcionários públicos municipais da cidade de Ubaporanga.

As investigações promovidas pelo GAECO apuram irregularidades e fraudes em licitações nos anos de 2017 a 2020, em Ubaporanga, na gestão do Prefeito municipal de que encontra preso.

Segundo informações, pessoas jurídicas se faziam valer de funcionários públicos municipais para obterem facilidades na contratação com o ente público municipal, havendo indícios de fraudes em diversas licitações.

O objetivo da operação era o recolhimento de documentos e mídias, que serão levados e analisados pelos agentes do Gaeco e Perícia Técnica.

A Operação denominada “Fidelis” contou com o comando de tres Promotores de Justiça, dois Delegados de Polícia e Oficiais da Polícia Militar”.

A Operação ainda encontra-se em andamento, mas diversos documentos, telefones, mídias e valores foram recolhidos. Apenas em uma residência foi apreendido aproximadamente R$ 68.346,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais) “dentro de caixas de sapatos”.