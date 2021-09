Gaby Muniz fala sobre carreira e lançamento do novo cd

CARATINGA – O “Conectados com Marcy Lopes” recebeu essa semana a cantora Gaby Muniz, que já fez parte da banda 7hits, e agora estreia carreira solo como o estilo musical piseiro.

Na entrevista, a cantora conta como começou na música e fala de seus novos projetos, como o lançamento do CD “Gabi Muniz Chama no Piseiro” que será lançado no próximo sábado (11), no alambique Burguesinha.

Como surgiu o seu amor pela música?

Desde novinha sempre gostei de cantar, a minha infância não foi muito rica, o que eu gostava de fazer era escutar música, então eu vivia com aqueles radinhos, os micro systems. Na época gravava a ‘musiquinha’ na fita para poder ouvir depois, hoje em dia a facilidade de ouvir uma música é muito grande, na época era mais complicado, mas música sempre foi o meu refúgio, sempre gostei de ouvir música.

Você sempre gostou de cantar, qual evento mais te marcou?

Então, sempre gostei de cantar, faço parte da banda 7hits, sou vocalista. Participei de vários eventos que me marcaram, mas um especial foi um show que a banda fez no Espírito Santo, foi na praia, o show ficou muito marcado e a galera era animada, com uma vibe positiva, deixou a gente muito preenchido, e uma energia que a gente sentiu no palco, foi maravilhoso, e muito difícil de descrever, só estando mesmo no palco, sentindo a emoção.

Por quais cidades você já viajou mostrando seu trabalho e levando alegria para a galera?

Estou voltando agora, e com o piseiro, ainda não tive oportunidade de viajar muito por causa da pandemia. Como iniciei esse projeto no começo de 2019 e logo após começou a pandemia, a gente teve que parar os shows. Mas o nosso projeto continua, para quando a pandemia acabar a gente já ter material, é o que está acontecendo hoje. As cidades que passei foram mais aqui na região com a banda.

Como você monta os seus repertórios para os shows?

A gente procura fazer pelo menos dois ensaios antes do evento, porque às vezes o repertório muda muito, tento me manter mais atualizada. Mas meu repertório é mesclado, tem novo, tem antigo, mas tento manter também sempre o que o pessoal está cantando, o que está na moda. Tento me atualizar sempre, manter as modinhas na ponta da língua, porque o público sempre pede, o piseiro está muito em alta, então tem sempre um hit diferente, toda hora tem música nova que está lançando.

Como são os preparativos antes de você subir no palco?

Consegui perceber de tanto ficar à frente do palco que o público será aquilo que você quer. Então se eu subo no palco, e se eu estiver triste ou desanimada meu público vai sentir isso, então sempre que vou subir ao palco peço a Deus que vá à frente para poder me ajudar. Mas no show eu me jogo e esqueço de qualquer coisa que possa me deixar triste ou ficar diferente, quando chego lá na frente eu só quero ser Gaby Muniz, a cantora.

Quais as novidades você está preparando para o público?

Estão vindo muitas novidades por aí, “Gabi Muniz Chama no Piseiro” é um CD que a gente vai lançar agora, dia 11 de setembro, vai ser lá no alambique Burguesinha, e inclusive vocês estão convidados, espero que dê muita gente lá para poder curtir comigo, viver esse momento comigo, estou muito ansiosa muito feliz também. E lá nesse mesmo dia a gente vai aproveitar para colher umas imagens, pois está vindo um vídeoclipe por aí. E também tem uma música autoral, espero que dê tudo certo, é também voltado para o piseiro. Vai ficar bacana, a gente está trabalhando com muito carinho para trazer um trabalho bacana para vocês .

PING-PONG

Estilo Musical: Piseiro

Sonho: Conseguir divulgar meu trabalho

Família: Tudo

Composição: Inspiração

Público: Suporte

Amor: Samuel Andrade

Inspiração: Ivete Sangalo

PARCEIROS

O Conectados com Marcy Lopes conta com a parceria das empresas:

ÓTICA MORAIS

Na Ótica Morais você encontra óculos solares, de grau, e todos os tipos se lentes, inclusive de contato e para estética. Tem também armações como Ray ban, evoke e bulget. Lá você encontra toda linha adulto e infantil. ÓTICA MORAIS: UM NOVO CONCEITO EM ÓTICA!

MM GESSO DOIS IRMÃOS

Quer deixar sua casa, seu ambiente de trabalho ou sua empresa ainda mais bonitos e elegantes? A MM Gesso Dois Irmãos trabalha com toda modalidade de gesso. Tem o gesso 3D, que é um trabalho decorativo, o 3D sancas, e vários tipos de molduras. E se você precisar de um eletricista na hora de rebaixar o teto, a MM Gesso Dois Irmãos tem o melhor profissional e todo material necessário para a parte de iluminação. Faça um orçamento na MM Gesso Dois Irmão sem compromisso. MM Gesso Dois Irmãos, sua melhor opção!

FASHION BIJOUTERIAS

Fashion Bijouterias fornece para o cliente acessórios femininos em geral. E na parte masculina tem carteiras, chapéus, bonés, cintos e alargadores.

A Fashion trabalha também com maquiagem, pincéis, produtos de preparação da pele, bolsas, carteiras, viseiras, óculos, diversos brincos e pulseiras. Tem também todo tipo de piercing, bolsas de festa, Malas de viagem, produtos de higiene pessoal e adesivos de unha.

DOM MINEIRO HAMBURGUERIA

Cansou de comer sempre a mesma coisa e quer novidades?

Venha conhecer o Dom Mineiro Hamburgueria, que fica em frente ao novo Coelho Diniz.

O Dom Mineiro é uma hamburgueria requintada, em um local bem aconchegante e com fácil acesso para estacionar. Os nomes de nossos hambúrgueres são em homenagem às cidades históricas e turísticas das nossas Minas Gerais.

Nosso hambúrguer artesanal é sempre feito com carne de qualidade e bem fresquinha. Nosso burguer é assado na churrasqueira, proporcionando aquele gostinho maravilhoso de churrasco.

E temos mais novidades! Estamos lançando dez lanches, inclusive de camarão, salmão e vegetariano. Para quem é apaixonado por porções, temos nossa torre de batatas, que é a queridinha da casa, além das carnes servidas na pedra. Venha para o Dom Mineiro e se apaixone por nosso sabor!

CARTÃO DE TODOS

Já pensou em ter tudo que você sempre sonhou na palma da sua mão? Com o Cartão de TODOS, você pode estudar, cuidar da sua saúde, se divertir e muito mais. Mensalidades de R$ 25,00 reais por família, consultas de R$ 24,00 reais com clínico geral, e R$ 32,00 reais nas demais áreas médicas. Cartão de TODOS, juntos podemos muito mais!