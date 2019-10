FUNED confirma morte por febre maculosa

Vítima residia em Cordeiro de Minas e morreu no dia 13 de setembro

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga confirmou que a causa da morte do paciente residente no distrito de Cordeiro de Minas, ocorrida no dia 13 de setembro foi em decorrência de complicações causadas pela Febre Maculosa, de acordo com resultado laboratorial liberado pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), na tarde de ontem.

HISTÓRICO DO CASO

O paciente foi atendido primeiramente na ESF do distrito de Cordeiro de Minas, no dia 09 de setembro apresentando febre, cefaleia e coloração da urina alterada, com suspeição de Dengue, sendo prescrito Antitérmico, Ibuprofeno e Reidratação Oral, com orientações. “Retornou à Unidade de Saúde no dia 10, relatando as queixas anteriores quando do primeiro atendimento médico, sendo mantida a terapia inicial, ocasião na qual foi solicitado exame para Dengue”, relata comunicado do executivo.

No dia 12 de setembro, o paciente retornou à Unidade de Saúde queixando de vômitos, náuseas e os mesmos sintomas anteriores, sendo realizado Protocolo de Reidratação Oral na própria Unidade de Saúde, sendo descartada a suspeita de Dengue através de exames laboratoriais realizados no município de Ipatinga.

Diante do quadro clínico, o paciente foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA), na mesma data, apresentando quadro febril, fraqueza, dispneia, fezes amolecidas de cor escura, cefaléia, mialgia, vômitos, náuseas, hiperemia conjuntival, dor em MMII, dor abdominal, petéquias e hipotensão, foi prescrito Cloranfenicol. Transferido para o Hospital Irmã Denise (CASU) ainda no dia 12, por volta das 20h, evoluiu a óbito no dia 13 de setembro.