Funec intensifica medidas de prevenção e segurança no combate ao coronavírus

CARATINGA – Desde o início da pandemia causada pelo avanço do contágio pelo coronavírus a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) está atenta ás orientações do Ministério da Saúde quanto as ações de combate e enfrentamento ao contágio. A Comissão de Gerenciamento de Crise elaborou um plano de ação para a instituição, que consiste em ações estratégicas de planejamento que alteram a rotina de todos os colaboradores da fundação, e intensifica as condutas de prevenção e segurança.

No último dia 28 de abril, foi o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho, setor que representa uma importante frente de ações para a promoção da segurança dos colaboradores, principalmente durante a pandemia. O supervisor técnico de Setor de Segurança do Trabalho da Funec, Gedeon Teixeira de Medeiros, explica como essa área é fundamental. “O setor de Segurança e Medicina do Trabalho “SESMT” trabalha de forma preventiva, portanto sua importância é primordial nas ações de prevenção, pois o SESMT visa antecipar os riscos ambientais, promovendo a saúde dos trabalhadores, com treinamentos, campanhas educativas, fornecendo os EPI’s adequados aos riscos, melhorando o ambiente de trabalho e modernizando-os, assim o ambiente se torna saudável e prazeroso para o labor diário”.

O coordenador destaca ainda algumas das medidas adotadas pela instituição para que os colaboradores que precisaram permanecer trabalhando ficassem seguros. “A Funec foi pioneira nas ações de prevenção do covid-19, pensou na segurança de seus funcionários e da sociedade, adotando de imediato um plano de contingência para a prevenção, diminuindo aglomerações, suspendo aulas, fornecendo os EPI’s necessários para prevenção, e manteve os colaboradores bem informado das medidas de prevenção, bem como fornecendo máscara e álcool em gel 70%, assim os colaboradores que permanecem trabalhando ficam mais seguros, pois a Funec sempre tratou a prevenção com muita seriedade”, explica Gedeon Medeiros.

Todas as unidades da Funec tiveram as suas medidas de prevenção intensificadas neste período de pandemia. O Hospital Irmã Denise desenvolveu o Protocolo de Manejo e Tratamento do Coronavírus (2019-nCoV), criou a Ala Covid e treinou todos os colaboradores para os novos protocolos de atendimento, além de investir em EPI’s especiais. O Ambulatório de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação Casu/Funec e o Hospital Veterinário Joaquim Felício estão com os atendimentos eletivos temporariamente interrompidos pela segurança de todos os pacientes e colaboradores. Todas as equipes estão focadas em atendimentos de urgência e emergência.

O Centro Universitário de Caratinga e a Escola Professor Jairo Grossi estão com as aulas presenciais suspensas e grande parte dos colaboradores estão em sistema de home office para garantir a segurança de todos. Aulas online e interativas foram desenvolvidas para que o ano letivo não fosse pausado e continuasse com a qualidade de ensino Funec. Todas as ações estão voltadas para minimizar a exposição dos colaboradores ao risco de contágio.