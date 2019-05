FUNEC firma parceria com Corpo de Bombeiros de Caratinga

CARATINGA – O Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de está firmando uma parceria com a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). A primeira reunião entre os representantes das instituições para a assinatura do contrato foi realizada na tarde de terça-feira (28) na Reitoria do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Por meio do convênio, os bombeiros, suas esposas e filhos poderão ter descontos em mensalidades tanto dos cursos do UNEC quanto da Escola Professor Jairo Grossi.

Segundo o comandante do pelotão, tenente Luciano Souza Cruz, a corporação está em Caratinga desde 2015, conta atualmente com 26 homens e busca aperfeiçoar os serviços de seu pessoal, bem como trazer uma educação de qualidade aos familiares dos bombeiros. Dessa necessidade, veio a parceria entre a corporação e a FUNEC. “Nossos militares tinham o ensejo de estudar, e o Corpo de Bombeiros é uma instituição que abrange diferentes áreas. Vários cursos podem nos ajudar, como as engenharias, o direito, a área da saúde e a educação física”, conta.

Para o diretor executivo da FUNEC e reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, o convênio representa um momento importante para a instituição. “Já tínhamos convênios semelhantes com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora recebemos os bombeiros de braços abertos e com muita alegria”, afirma.

O reitor lembra ainda que a FUNEC participa ativamente do desenvolvimento da região em seus mais de 50 anos de história. “Tudo aquilo que a instituição pôde fazer, tenho certeza de que fez. A partir de seu nascimento, quantas famílias vieram para cá a fim de estudar, de dar estudo para os filhos. Isso no passado foi uma normalidade, e continua até hoje. Participamos também da criação do Instituto Médico Legal em Caratinga, porque até os anos 90 as autópsias eram realizadas no cemitério, sem nenhuma condição humana nem técnica. Agora existe um local digno, e nós nos sentimos orgulhosos de ter ajudado nisso”, destaca.