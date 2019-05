FUNEC é festeira na Paróquia São João Batista

Barraquinha e bingo animaram noite na Praça Cesário Alvim

CARATINGA – O mês de maio marca as comemorações do calendário cristão dedicadas à Virgem Maria. Paróquias de várias cidades se organizam com os fiéis em celebração e uma das cerimônias mais aguardadas é a Coroação de Nossa Senhora. Em Caratinga, a Escola Professor Jairo Grossi reuniu seus alunos para participar do momento.

“Nós ficamos sempre responsáveis pela missa e nós procuramos envolver o máximo possível os pais e as crianças também. Estamos trazendo hoje anjinhos no mini maternal, de dois anos de idade, até o quinto ano, tanto meninos quanto meninas”, explicou a supervisora pedagógica da Escola Prof. Jairo Grossi, Angélica Nunes.

A Escola tem o costume de convidar sempre meninas para a coroação e este ano os meninos também foram convidados. “Para nossa surpresa, teremos a participação de um bom número de meninos, e por que não? Os anjos podem ser meninos e meninas! Foi muito bom ter enviado o convite e ter tido resposta das famílias”, comentou Angélica.

A missa contou com momentos de emoção, tanto para as crianças quanto para os pais e familiares que acompanhavam. Ao final, um manto azul cobriu todos os presentes no local, simbolizando um pedido de proteção à Maria.

Angélica concluiu, emocionada. “Não é fácil sair com um grupo de crianças da escola, conduzi-los até aqui, mas é muito gratificante envolvê-los, é muito recompensador ver a alegria deles e saber que estamos aqui homenageando a nossa Mãe Maria e agradando também ao nosso Senhor Jesus Cristo”.

Junto com a participação da Escola Prof. Jairo Grossi, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) promoveu as tradicionais barraquinhas, vendendo caldos e organizando o bingo que correu na mesma noite (22/05). Toda a renda da ação foi direcionada às atividades da Paróquia São João Batista.

“Nós sabemos da responsabilidade e do carinho que a igreja tem em destinar esses valores a serviço da população e das pessoas que mais precisam, realmente”, ressaltou o reitor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), professor Antônio Fonseca da Silva, que esteve presente durante toda a noite de celebração.