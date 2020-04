Funec cria Programa de Apoio aos Alunos

CARATINGA – A pandemia causada pela disseminação do novo coronavírus mudou a rotina de todos, por isso, a Funec criou um Programa de Apoio para alunos do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e para os alunos da Escola “Professor Jairo Grossi”. O programa tem por objetivo oferecer opções que sejam adequadas a realidade financeira de cada um. Flexibilizar as formas de pagamento foi a maneira com que a Instituição encontrou de auxiliar os alunos neste momento delicado.

O coordenador do Setor Financeiro da Funec, Gustavo Freitas Vigorito, explica os objetivos da instituição com as medidas de apoio. “Nesse momento de instabilidade, a Instituição entende que todos estamos suscetíveis a turbulências financeiras, por isso, com o intuito de amenizar esse impacto criamos o Programa de Apoio ao Aluno FUNEC. Acreditamos que essas medidas contribuirão para a saúde financeira do nosso bem maior, que é o aluno”.

Entre as medidas o coordenador destaca os “descontos nas mensalidades ou condições de parcelamento sem acréscimos de juros ou multas”. Os alunos podem optar pelas seguintes modalidades: Pagamento à vista (Condições especiais), Parcelamento por meio de cartão de crédito, Redução de 50% nas mensalidades de maio e junho (Educação Infantil Escola “Professor Jairo Grossi”) e Equiparação nas mensalidades de maio e junho (Regime Integral com Regular da Escola “Professor Jairo Grossi”).

Para aderir aos benefícios os alunos ou responsáveis devem acessar as informações que estão disponíveis no site: www.unec.edu.br/apoio ou fazer contato pelos telefones: (33) 3322-7900 Ramal 7933 (Unidade Caratinga), (33) 3621-2473 (Unidade Nanuque-MG) e escolher a forma que melhor se adapta a suas condições atuais.