FUNEC anuncia: Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Trilhas de Futuro

CARATINGA – Foram abertas nesta quinta-feira (09/11) as inscrições para a 4ª edição do projeto Trilhas de Futuro, do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Os interessados devem ficar atentos pois o prazo para se inscrever é curto e vai até o dia 23 de novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Serão ofertados 7 cursos nesta etapa. As vagas para os cursos técnicos disponíveis para o município de Caratinga são: 40 para Agropecuária; 80 para Enfermagem; 80 para Estética; 80 para Farmácia; 40 para Radiologia; 160 para Saúde Bucal; e 240 para Segurança do Trabalho.

Vale reforçar que é o aluno quem escolhe a escola onde quer estudar. Por isso, é importante se atentar que a Escola Professor Jairo Grossi, habilitada para oferecer esses cursos, é mantida pela FUNEC. Portanto, na hora da inscrição o nome que aparecerá na tela para sua escolha é Fundação Educacional de Caratinga (e não escola Jairo Grossi). Os candidatos podem se inscrever em 2 desses cursos.

“Uma novidade é que nesta etapa, os alunos que estão concluindo o 1º ano do Ensino Médio podem se inscrever (desde que em março de 2024 eles comprovem que estão matriculados e frequentando, regularmente, o 2º ano do Ensino Médio)”, destacou a diretora administrativa da Escola Professor Jairo Grossi, Celeste Aparecida Dias.

A política continua a mesma e os vales transporte e alimentação seguem sendo oferecidos aos alunos que forem selecionados. As matrículas poderão ser feitas de 18 de dezembro deste ano ao dia 2 de janeiro do ano que vem.

A Jairo Grossi foi a primeira instituição de ensino de Caratinga a receber o projeto Trilhas de Futuro devido a sua excelência educacional, infraestrutura adequada (com laboratórios e tecnologia de ponta) e um corpo docente altamente qualificado (com mestres e doutores nas mais variadas áreas).